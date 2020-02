Premiere: Die erste Wusterwitzer Valentinsparty startet in der Kulturscheune

Wusterwitz

Die Wege der Liebe sind für Veranstalterin Stephanie Duborg unergründlich. Sie plant die erste Valentins-Party in der Wusterwitzer Kulturscheune und will eine neue Tradition in der Gemeinde begründen.

Hoffnung auf eine neue Tradition

Während der Schlager „Sie liebt den DJ“ läuft, hängen Hunderte Herzluftballons und Girlanden an der Decke. Helferin Britta Poggenseier, ihr Sohn Philipp und Stephanie Duborg vom Veranstaltungsteam platzieren Lichterketten und frischen Efeu.

Gäste der ersten Valentinsparty sehen diese Luftballons in der Wusterwitzer Kulturscheune. Quelle: André Großmann

„Mir ist es wichtig, dass die Menschen in Wusterwitz gemeinsam feiern, sowohl Paare als auch Singles. Schließlich ist am Valentinstag niemand gern allein“, sagt die Eventmanagerin. Sie hofft, dass bei der Party bis zu 300 Menschen feiern und das Event am 14. Februar zur Tradition wird.

Männertanz mit Überraschung

Partygäste erleben unter anderem einen Luftballon- und Männertanz mit Überraschungen. „Ich darf die Pointe noch nicht verraten. Aber ich kann sagen, das acht Herren gegeneinander antreten und die Frauen anschließend ihr Können bewerten. Überraschungen sind auf jeden Fall dabei“, sagt Stephanie Duborg.

Sie hat sich bewusst für die Kulturscheune als Veranstaltungsort entschieden. „Sie ist fester Bestandteil Wusterwitzer Traditionen. Hier feiern die Menschen Hochzeit und Geburtstage, die Gemeinderatssitzungen finden hier statt, es ist ein Ort der Gemeinschaft“, sagt die gebürtige Münchenerin. Die Geschäftsfrau organisiert seit 2019 auch das Wusterwitzer Strandfest und lebt mindestens sechs Monate im Jahr in der Gemeinde.

Neue Liebe möglich

Der 20-Jährige Helfer Philipp Poggenseier ist das erste Mal in seinem Leben in Wusterwitz. Er glaubt noch nicht daran, dass er sich bei der Valentinsparty verliebt. „Aber alles kann passieren“, sagt der Münchener, greift sich eine Herzgirlande und lächelt.

Die erste Valentinsparty in der Wusterwitzer Kulturscheune startet Freitag, den 14. Februar um 19 Uhr. Gäste zahlen fünf Euro Eintritt. Infos unter: 033839 581.

Von André Großmann