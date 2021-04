Protestbrief: Warum Eltern den Impfverzicht an der Kita Bensdorf loben 

Bensdorf

Fast alle Erzieher der Kita Sonnenschein in Bensdorf verzichten auf eine Corona-Impfung. Nach heftigen Disskussionen äußern sich einige Eltern in einem offenen Brief. Im Dokument kritisieren sie den Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase.

Einige Eltern loben Impfverzicht

„Die Erzieher der Kita Sonnenschein haben unseren Respekt und unser Vertrauen. Dass sie diese Menschen nun so an den Pranger stellen, können wir nicht verstehen“, schreibt Katharina Mattiebe.

Sie betont, dass Erzieher nach einem Jahr in der Corona-Krise über das Wissen verfügen würden, um „kompetent und verantwortungsvoll mit der veränderten Situation“ umzugehen. „Niemand der Kita Sonnenschein hat je behauptet, ein Impfgegner zu sein. Niemand weiß, wie der Körper des Einzelnen reagiert”, schreibt Mattiebe.

Sie betont, das jeder das Recht habe, sich für oder gegen eine Impfung zu entscheiden. „Wir sind der Meinung, dass nur die Erzieherinnen wissen können, was gut für sie ist“, heißt es in dem Brief.

Kein Kommentar der Erzieher

Die MAZ wollte wissen, was für das Kita-Team gut ist und hat deshalb nachgefragt. Mehrere Erzieherinnen wollten sich am Telefon dazu nicht äußern. Die Mitarbeiter freuen sich aber, dass einige Eltern hinter der Entscheidung des Personals stehen.

Die Kritik am Amtsdirektor lässt im Brief der Eltern nicht nach. „Wir würden uns in Zukunft einen Amtsdirektor wünschen, der mit und nicht über seine Bürger spricht“, heißt es im Dokument.

Umdenken bei Mitarbeitern

Michael Hase kommentiert den Brief nicht. Er ist seit Beginn der Pandemie ein Befürworter der Impfungen. Denn diese sind für ihn der beste Schutz vor Ausbreitung, schweren Folgen oder einem tödlichen Verlauf von Covid-19. Für seine Vorgehensweise hat er in den sozialen Netzwerken Lob und Kritik erhalten.

Der Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase hofft mehr Corona-Schutzimpfungen. Quelle: André Großmann

„Für den Weg raus aus der Pandemie und zurück in die Normalität helfen nur flächendeckende Impfungen“, sagt der Hauptverwaltungsbeamte. Er motiviert Bürger weiter, sich impfen zu lassen und gibt die Hoffnung nicht auf. „Ich habe gehört, dass sich jetzt der ein oder andere Erzieher bei seinem Hausarzt impfen lassen will. Langsam kommt Bewegung in die Sache“, sagt er.

Von André Großmann