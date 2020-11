Wusterwitz

Die Zahl der Corona-Fälle an der Wusterwitzer Grundschule hat sich auf vier erhöht. Nach Angaben des Wusterwitzer Amtsdirektors Michael Hase ist nun auch ein Lehrer positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Zur Stunde ist ein Team des Gesundheitsamtes von Potsdam-Mittelmark vor Ort an der Schule, um Lehrer und Schüler zu testen. „Der Test ist freiwillig“, sagt Michael Hase. In Quarantäne sind derzeit fünf Klassen mit insgesamt 96 Schülern. Betroffen ist eine erste Klasse, eine dritte, vierte und zwei fünfte Klassen. Zudem sind acht Lehrer in häuslicher Isolation.

Zunächst waren mehr als 200 Schüler und Lehrer am Freitag in Quarantäne geschickt worden. Diese wurde am Sonntag für alle Jungen und Mädchen bis auf die 96 Schüler vom Gesundheitsamt wieder aufgehoben. Die fünf Klassen gelten als Erstkontakte der Corona-Fälle.

Verkürzter Unterricht

Auch der Hort ist von der Quarantäne betroffen. Der Schulbetrieb läuft nach Angaben des Amtsdirektors derzeit verkürzt und endet um 12 Uhr, „weil ein Großteil der Lehrer in Quarantäne ist“, sagt Michael Hase. Der Hort ist geschlossen.

Die Wilhelm-Götze-Grundschule in Wusterwitz. Quelle: Dirk Fröhlich

Die Tests laufen zeitlich nach Klassenstufe gestaffelt. Die Ergebnisse sollen am Donnerstag vorliegen. „Wir müssen von Tag zu Tag abwarten, wie es weitergeht.“

Klasse kehrt am 1. Dezember zurück

Der Hort in Wusterwitz arbeitet mit einem offenen Betreuungskonzept. Die Kinder sind dort nicht in Gruppen eingeteilt, sondern können sich immer an den Erzieher ihrer Wahl wenden. Das hat zu einer großen Kontaktzahl geführt mit den Infizierten. Wie es nun dort mit dem Konzept während der Pandemie weitergehe, müssten das Land Brandenburg und die Kreise einheitlich für alle Horte nun festlegen, sagt der Amtsdirektor.

Nach Angaben von Andrea Metzler, Pressesprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, kann eine Klasse am 1. Dezember wieder an die Schule zurückkehren. Für die anderen Klassen endet die häusliche Isolation am 4. Dezember. Die beiden fünften Klassen müssen bis einschließlich 4. Dezember in Quarantäne bleiben.

Miriam Wlodarski koordiniert die Angebote des Familienzentrums. Quelle: Fank Bürstenbinder

Hilfe-Hotline des Familienzentrums

Das Wusterwitzer Familienzentrum, das seine Räume neben dem Hort im Schulgebäude hat, hat seinen Betrieb in diese Woche eingeschränkt. Ohnehin hat Koordinatorin Miriam Wlodarski keine Gruppenangebote mehr in den Räumen, sondern bietet telefonische und Einzelberatung vor Ort an. Der gemeinsame Sparziergang junger Eltern dienstags findet auch erst nächste Woche wieder statt.

Miriam Wlodarski macht auf die Hilfe-Hotline des Familienzentrums aufmerksam. Dort kann anrufen, wer Hilfe braucht, etwa weil die Familie in Quarantäne ist, oder aber auch, wer helfen möchte. Zu erreichen ist die Sozialpädagogin montags bis freitags auf der Hotline 0176/82163051 von 10 bis 16 Uhr.

Von Marion von Imhoff