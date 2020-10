Radeweger Grundschüler treiben es bunt

Radewege

Von Alexander und Lucio kommt die Melone mit der Krone. Lukas steuerte ein Schwert bei. Für Cedric durfte ein Totenkopf nicht fehlen. Außerdem fliegt eine Zitrone durchs Bild, ein furchterregender Drache konkurriert mit einem lachenden Smiley. Alles zu Graffiti gewordene Traumbilder, die der Phantasie von elf Jungen und Mädchen entsprungen sind. Zu sehen sind ihre Figuren auf den einst kahlen Wänden einer Garage, die dem Radeweger Schulhausmeister als Unterstand für Rasenmäher und andere Gerätschaften dient. Als kommissarischer Schulleiter hatte Christoph Gericke den Betonbau zum Besprühen freigegeben.

Aus 550 Farbtönen konnten die Radeweger Schüler beim Workshop auswählen. Das Ergebnis nahm Michael Mey (r.) von den Brandenburger Wirtschaftsjunioren, die sich an der Finanzierung des Projektes beteiligt hatten, in Augenschein. Quelle: Frank Bürstenbinder

Anzeige

Gerade rechtzeitig vor den Herbstferien haben Schüler aus der 4., 5. und 6. Klasse aus dem unscheinbaren Nebengebäude einen aufregenden Hingucker gemacht. Eine Woche lang trieben es die jungen Graffiti-Künstler bunt – und nahmen dafür freiwillig und mit Einverständnis der Eltern Förderunterricht an den Nachmittagen in Kauf. „Der Lernstoff in Mathe, Deutsch und Englisch wird nachgeholt. Das war eine Bedingung für die Teilnahme“, berichtet Schulsozialarbeiterin Kathrin Otto.

Spraydosen im Bierkasten

Gelernt hat die Gruppe allerdings auch mit der Spraydose in den Händen. „Zum Beispiel den Unterschied zwischen Kunst und Schmiererei, welche Graffiti wir wollen – und welche nicht“, erklärt Guido Raddatz, der mit seinem Kollegen Enrico Gränzer von der Brandenburger Firma Colorful, den Radeweger Schülern mit Rat und Tat zur Seiten stand. Sie brachten Spraydosen in über 500 Farbtönen mit. Nicht in Rucksäcken, sondern praktisch einsortiert in Dithmarscher Bierkästen, aus denen sich die Sprayer wie aus einem Tuschkasten bedienen durften.

Auch die renovierte Radeweger Litfaßsäule haben Schüler unter Leitung von Kunsterzieherin Julia Lawall inzwischen bunt gestaltet. Aus einem Regenbogen steigen Schmetterlinge auf. Quelle: privat

Als Agentur für Gestaltung ist Colorful in Brandenburg und Umgebung nicht unbekannt. Raddatz und seine Mitstreiter peppen langweilige Häusergiebel auf, versetzen Landschaften auf langweilige Trafostationen und versorgen Theater mit Bühnenbilder. „Die Arbeit mit Kindern haben wir als Nische entdeckt. Wir erreichen mit den Workshops auch jene Schüler, die nicht immer im Mittelpunkt stehen“, sagte Raddatz der MAZ. Möglich gemacht hat den Ausflug in die Welt der Graffiti-Kunst unter anderem eine finanzielle Unterstützung der Brandenburger Wirtschaftsjunioren, zu denen Schulsozialarbeiterin Otto Kontakt aufnahm. Fördermitglied Michael Mey überzeugte sich am Freitag persönlich vom Erfolg des Workshops, von dem noch nächste Schülergenerationen sprechen werden. Denn der Lack hält mindestens zehn Jahre.

Von Frank Bürstenbinder