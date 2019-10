Amt Wusterwitz

Ramona Mayer ist nicht mehr Amtsdirektorin. In geheimer Abstimmung votierten am Montagabend in der Wusterwitzer Kulturscheune sechs Mitglieder des Amtsausschusses für eine Trennung von der Verwaltungschefin. Damit war die gesetzlich vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit erreicht. Zwei weitere Mitglieder stimmte...