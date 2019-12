Rosenaus Bürgermeister muss vorerst keine Abwahl fürchten

Rosenau

Ob die Rosenauer über eine Abwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters Rolf Geelhaar abstimmen werden, steht in den Sternen. Mit der Mehrheit der Freien Wähler hat die Gemeindevertretung am Donnerstag im Warchauer Dorfgemeinschaftshaus eine Beschlussvorlage des Amtes Wusterwitz abgelehnt. Mit dem Papier sollten die Abgeordneten eigentlich feststellen, dass das Bürgerbegehren zustande gekommen ist. Mit dem 19. Januar 2020 war schon der Tag der Abstimmung festgelegt.

Quorum übererfüllt

Bekanntlich hatten sich bei einer Unterschriftensammlung 271 Wahlberechtigte für eine Abwahl Geelhaars ausgesprochen. Das sind deutlich mehr als die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 25 Prozent (Quorum), die für die Einleitung eines Bürgerbegehrens erforderlich sind. Hinter der Abwahlabsicht steckt eine Retourkutsche für Geelhaars Stimme bei der Abwahl von Ramona Mayer als Wusterwitzer Amtsdirektorin.

Dominik Lück ist beauftragter Amtsdirektor im Amt Wusterwitz. Quelle: privat

„Ich bin sehr betroffen darüber, dass eine Mehrheit der Gemeindevertreter mit dem Kopf durch die Wand will“, sagte der beauftragte Amtsdirektor Dominik Lück der MAZ. Der vom Landrat als Verwaltungschef auf Zeit eingesetzte Jurist hält den Beschluss für rechtswidrig. Es sei an diesem Abend nicht um die Person von Rolf Geelhaar gegangen. Sondern lediglich darum, festzustellen, dass das Quorum erreicht worden sei. Diese Position sei mit der Kommunalaufsicht und mit dem Landeswahlleiter abgestimmt, so Lück.

Streit um Vorbehalt

Die Gegner eines Bürgerbegehrens vertreten nach anwaltlicher Rücksprache eine ganz andere Meinung. Für Geelhaar und seine Unterstützer ist das Bürgerbegehren schon aus formalen Gründen nicht zustande gekommen. So ist in der Begründung zur Unterschriftensammlung ein Vorbehalt formuliert, was nach dem Wahlgesetz nicht zulässig ist. Sinngemäß geht es um den möglichen Verzicht auf ein Bürgerbegehren, würde sich eine Abwahl der Amtsdirektorin doch noch abwenden lassen.

Rechtsweg ist offen

Welche Rechtsauffassung auf Dauer Bestand hat, muss möglicherweise ein Richter entscheiden. Amtsdirektor Lück wird die aktuelle Beschlusslage jedenfalls nicht beanstanden. Die Unterschriftsleistenden oder ihre Vertrauensleute müssten jetzt selbst den Rechtsweg beschreiten und Klage erheben, sagte der beauftragte Verwaltungschef der MAZ. Eine Stellenausschreibung für einen neuen Amtsdirektor liegt noch nicht auf dem Tisch. „Ich bin dran, aber es ist auch noch inhaltliche Arbeit für die Gemeinden zu leisten“, so Lück.

Der Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue. Quelle: Frank Bürstenbinder

Am 11. Dezember ist es an den Wusterwitzer Gemeindevertretern in öffentlicher Sitzung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens abzustimmen. In Wusterwitz haben 889 Wahlberechtigte für eine Abwahl von Frank Geue als ehrenamtlicher Bürgermeister unterschrieben. Nicht weil er ein Dienstvergehen beging, sondern weil auch er für die Abwahl von Ramona Mayer als Amtsdirektorin stimmte.

Von Frank Bürstenbinder