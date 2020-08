Schifffahrt kommt drei Wochen nicht durch Wusterwitzer Schleuse

Wusterwitz

Für drei Wochen kommt der durchgängige Schiffsverkehr auf dem Elbe-Havel-Kanal zum Erliegen. Grund sind Reparaturen an der 90 Jahre alten Wusterwitzer Schleuse. Nach der 2018 erfolgten Erneuerung des unterwasserseitigen Schleusentores ist nun eine Auswechslung des Obertores erforderlich. „Das genietete Klapptor ist seit 1930 unverändert in Betrieb. Wegen Undichtigkeiten in den als Auftriebskammern dienenden Hohlräumen, besteht die Gefahr eines Ausfalls“, sagte Jan-Peter Götz vom Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg der MAZ.

Umleitung über die Untere Havel

Die Auswechslung des Obertores geht nicht ohne eine Sperrung der Schleuse. Los geht es an diesem Sonnabend, 29. August. Bis zum 20. September sollen die Arbeiten beendet sein. Wie vor zwei Jahren kann die Berufsschifffahrt auf die Untere-Havel-Wasserstraße zwischen Plaue und Havelberg ausweichen, die eigentlich zwischen Kilometer 104,20 (Rathenower Havel) bis Kilometer 145 bei Havelberg für die Berufsschifffahrt tabu ist – ausgenommen die Fahrgastschifffahrt. In Frage kommt die Route nur in Abhängigkeit der Wasserstände in Elbe und Havel. Für die Freizeitschifffahrt dürfte es auf diesem Weg zu keinen Einschränkungen kommen.

Anzeige

Rund um die Uhr

Am neuen Schleusentor wird seit Monaten an Land gearbeitet. Um die Sperrzeit so gering wie möglich zu halten, arbeiten die Wasserbauer drei Wochen lang rund um die Uhr. Mit 90 Jahren hat die Stahlkonstruktion ihre Lebensdauer von 70 Jahren längst überschritten. Zum Öffnen der Schleuse taucht das Klapptor in eine Grube auf der Schleusensohle ab. Darüber können die Schiffe ein- oder ausfahren. Das Original-Tor dürfte über 370 00 Mal einem wechselnden Wasserdruck ausgesetzt gewesen sein. „Wir haben uns für ein neues Tor entschieden, weil eine Verstärkung der Nietkonstruktion einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte“, so WSA-Mitarbeiter Götz. Die Wusterwitzer Schleuse überwindet einen Höhenunterschied von 4,20 Meter. Nötig wird die Sperrung der wichtigen Ost-West-Wasserstraße, weil die neue Wusterwitzer Schleuse immer noch auf ihre Fertigstellung wartet.

Von Frank Bürstenbinder