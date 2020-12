So kam ein Wusterwitzer Existenzgründer zur eigenen Mosterei

Wusterwitz

Für dieses Jahr sind die Äpfel gepresst, die Quitten verarbeitet, die Birnen zu Saft gemacht. Hinter Robert Hoffmann (25) liegt die erste Mostsaison. Auch ohne große Werbekampagne hat die Nachfrage die kühnsten Erwartungen des Existenzgründers übertroffen. „Die Wusterwitzer und viele andere Kunden aus der Region haben sich mit mir über den Start gefreut. Ihnen bleiben künftig lange Wege erspart. Alle Mosttage waren ausgebucht“, berichtet der Jungunternehmer. Hoffmann gehört seit wenigen Monaten zu den jüngsten Gewerbetreibenden im Ort. In der Walther-Rathenau-Straße betreibt er die neu gegründete Landmosterei Wusterwitz.

Neubau errichtet

Mit der Winterpause ist Ruhe eingezogen in das zwar noch unverputzte, aber funktionstüchtige Betriebsgebäude, das eigens für die Mosterei auf einer ehemaligen Brachfläche errichtet wurde. Stolz erklärt Hoffmann bei einem Rundgang über den blitzblanken Fußboden die Obstpresse und die beiden Abfüllanlagen, aus denen der frische Saft in Ein-Liter-Flaschen läuft. Waschen, zermahlen und pressen – alle Arbeitsgänge übernehmen Hightech-Maschinen aus glänzendem Edelstahl, für deren Anschaffung sich Hoffmann vergeblich um Fördermittel bemüht hat. Seit der Aufnahme der Produktion Mitte August hat die Mosterei nicht nur für private Anlieferer gearbeitet.

Landmost heißt die Hausmarke aus Wusterwitz. Quelle: privat

Allein von der familieneigenen Apfelplantage, auf der Sorten wie Ontario, Boskoop, Goldparmäne und Kaiser Wilhelm heranreifen, reichte der Ertrag für 700 Flaschen. Unter der Hausmarke Landmost ist der Saft unter anderem bei Edeka Melchert in Wusterwitz gelistet. Auf Wunsch wird im Winter auch ausgeliefert. „Dabei war eine erfolgreiche Premiere nicht garantiert. Coronabedingt gab es Verzögerungen bei der Maschinenanlieferung. Beim Dachstuhl kam es zu vier Wochen Wartezeit, die nicht geplant war. Auch der Stromanschluss, den die Edis nicht zum Wunschtermin realisieren konnte, wurde zur Zitterpartie“, erinnert sich der Existenzgründer, der sich deshalb mit Versprechungen über einen Eröffnungstermin zurückhielt. Gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Mostsaison konnte das Gewerbe seinen Betrieb aufnehmen, was sich in Wusterwitz und Umgebung schnell herumsprach.

Dankbare Kunden

Am Ende des Jahres zieht der technisch versierte Jungunternehmer auch für sich persönlich ein positives Fazit. „Ich bin eher nicht der Ladenverkäufer oder Fließbandarbeiter. Als Selbstständiger habe ich den richtigen Platz gefunden. Außerdem freue ich mich über den direkten Kontakt zu den vielen dankbaren Kunden“, sagte Hoffmann der MAZ. Vorgegeben war sein Weg zum Inhaber einer Mosterei keineswegs. Eigentlich wollte der Wusterwitzer nach der 10. Klasse Landwirt werden, machte dann aber doch mit Abschluss der 11. Klasse die Fachhochschulreife. Anschließend sammelte er viele praktische Erfahrungen als Pizzabäcker, als Helfer in einer Tischlerei, in der Landwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsanstalt Groß Kreutz und als Service-Kraft in der Wusterwitzer Gartentechnik-Firma Musche.

Nach Ketzürer Vorbild

Doch die Entscheidung, Geld in eine eigene Mosterei zu investieren, fiel ganz woanders – in Ketzür. Dort leitet Achim Fießinger eine schon seit Jahren eingeführte und überregional bekannte Mosterei. „Ich war selbst als Kunde dort. Im Gespräch mit den Betreibern wurde mir klar, dass eine Mosterei auch in Wusterwitz funktionieren könnte. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht“, berichtet Hoffmann, der auch das Etikett für die Hausmarke Landmost selbst entworfen hat. Rückendeckung bei der Realisierung gab es von den Eltern Isett und Michael, die in Wusterwitz ein Reisebüro betreiben. Coronabedingt blieb dem Ehepaar in diesem Jahr genügend Zeit, um dem Sohn in der ersten Mostsaison beizustehen. Für 2021 haben sich schon erste Saisonkräfte gemeldet. Ein eigener Hofladen ist noch Zukunftsmusik. Doch soll in dem Mostereigebäude eine Küche für die Herstellung von Brotaufstrichen und die Verarbeitung von Honig eingerichtet werden.

