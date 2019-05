Bensdorf

Spannend bleibt es, wer in Bensdorf künftig als ehrenamtlicher Bürgermeister die Geschicke lenkt. Dort wird es am 16. Juni zwischen den beiden Bürgermeisterkandidaten Jens Borngräber und Amtsinhaber Bernd König eine Stichwahl geben. Der Abstand zwischen beiden liegt bei denkbar knappen drei Stimmen. Abgeschlagen ist Uwe Borrmann. Das Ergebnis im Einzelnen: König erhielt 224 Stimmen und 38,7 Prozent. Borngräber konnte 221 Stimmen auf sich vereinen, was 38,2 Prozent entspricht.

Bernd König, Bürgermeister der Gemeinde Bensdorf, muss sich einer Stichwahl stellen. Quelle: Volkmar Maloszyk

Die Kommunalwahl am Sonntag hat im neuen Bensdorfer Gemeindevertretung ein gleiches Kräfteverhältnis von je drei Sitzen für die Freien Bürger und Bauern (FBB), für die Wählerinitiative Für Bensdorf und Freien Wählern hervorgebracht. Das beste Ergebnis dort hat Jens Borngräber erzielt, der einst Gegenkandidat von Amtsdirektorin Ramona Mayer war und nur im Losverfahren gegen sie unterlag. Er tritt an für einen neuen Politikstil und erhielt 266 Stimmen. Für die Freien Wähler ziehen außerdem Marc Letzel und Andre Wlodarski in den Gemeinderat. Bernd König bekam 263 Stimmen und bildet mit Ekhard Wolter und Thomas Kinsky die FBB-Fraktion. Die die Initiative Für Bensdorf ziehen Fred Bärmann, Uwe Borrmann und Mike Petzold in den Gemeinderat.

Von Marion von Imhoff