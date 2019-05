Wusterwitz

Keiner der drei Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Wusterwitz hat am Wahlsonntag genügend Stimmen auf sich vereinen können. Es wird am 16. Juni zwischen Amtsinhaber Ronald Melchert (CDU) und Frank Geue (Freie Bürger und Bauern) daher eine Stichwahl geben. Das teilte Amtsdirektorin Ramona Meyer mit.

Das notwendige Quorum von mindestens 50 Prozent der Stimmen hat keiner der Kandidaten erreicht. Das beste Wahlergebnis fuhr Geue mit 44,4 Prozent Stimmenanteil ein. Er konnte 105 Wähler mehr von sich überzeugen als Melchert. 595 Wähler stimmten für Geue. Melchert erhielt 36,5 Prozent der Stimmen. Norbert Tilegant (Die Linke) erhielt 19,1 Prozent Zuspruch.

Das beste Ergebnis für die Gemeindevertretersitzung in Wusterwitz hat die CDU mit sechs Sitzen eingefahren. Ronald Melchert, Pascal Jenetzky, Manfred Möritz, Eric Dröse, Lothar Insel und Ronny Simon ziehen so in das Gremium. Für die SPD haben Dietrich Otto Wiebeck und Kerstin Kühl Mandate geholt. Die Linke schickt dank ausreichenden Wählerzuspruchs Norbert Tilegant, Lothar Ohge und Daniel Brückner in den Gemeinderat. Für die Freien Bürger und Bauern haben Frank Geue, Jürgen Engel, Thorsten Hufnagel und Andreas Daßler je einen Sitz errungen. Philipp Dombrowsky zieht für die Freien Wähler in den Wusterwitzer Gemeinderat.

Von Marion von Imhoff