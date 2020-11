Termin für Bürgermeisterwahlen in Rosenau und Wusterwitz geplatzt

Amt Wusterwitz

Eben noch war Amtsdirektor Michael Hase optimistisch, was die Vorbereitung der Bürgermeisterwahlen in Wusterwitz und Rosenau betrifft. Doch am Freitag folgte wieder eine böse Überraschung. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat den 17. Januar 2020 als Termin für die beiden Urnengänge platzen lassen. „Grund sind formale Fehler bei den Wahlbekanntmachungen, die von einem Bürger beanstandet wurden“, sagte Hase der MAZ. So hatte Steffen Hanke von der Bürgerinitiative für Bürgerbegehren (BI) moniert, dass die Wahlbekanntmachung vom Amtsdirektor und nicht von der Wahlleiterin unterschrieben wurde. Außerdem hatte Hanke Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Veröffentlichungstermin der Wahlbekanntmachung reklamiert. Die Rechtsaufsichtsbehörde teilte die Bedenken des Beschwerdeführers. Jetzt müssen neue Wahlbekanntmachungen und Benachrichtigungen angefertigt werden.

Bisher nur eine offizielle Bewerbung

Als neuen Termin hat die Wusterwitzer Wahlbehörde den 7. März angekündigt. Sollte eine Stichwahl fällig werden, findet diese am 21. März statt. Entsprechend nach hinten verschiebt sich auch der letzte Termin zur Meldung von Kandidaten. Diese Frist wäre sonst am 12. November abgelaufen. In Wusterwitz hat sich bislang nur die parteilose Isett Hoffmann öffentlich zu einer Bürgermeisterkandidatur bekannt. Sie tritt für die CDU an. Weitere offizielle Bewerbungen stehen bislang aus.

Stellvertreter führen weiter

Mit der Verschiebung der Bürgermeisterwahlen führen in Wusterwitz und Rosenau die stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Engel und Denny Post vorerst weiter die Geschäfte. „Ich nehme die Verschiebung zur Kenntnis. Die Gemeindevertretung ist arbeitsfähig, wie die jüngste Ratssitzung bewiesen hat“, sagte Rosenaus amtierendes Gemeindeoberhaupt Post der MAZ auf Nachfrage. Für Amtsdirektor Hase ist die Terminverschiebung ärgerlich, dennoch versucht der Verwaltungschef die Anordnung der Kommunalaufsicht positiv zu sehen: „Ich hoffe, dass wir mit Corona bis dahin über den Berg sind. Unter den aktuellen Bedingungen wäre eine Durchführung am 17. Januar ohnehin schwierig geworden.“

Von Frank Bürstenbinder