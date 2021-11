Traktoren ausgeräumt: Einbrecher stehlen teure Geräte in Zitz

Zitz

Bislang noch unbekannte Täter sind am Wochenende in Zitz in eine Firma eingebrochen. Sie richteten einen immensen Schaden an. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die genaue Tatzeit ist demnach noch unklar. Sie liegt nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Einbrecher machten sich laut Polizei auf dem Gelände der Agrarfirma an mehreren Traktoren zu schaffen und stahlen teure technische Geräte aus den Fahrzeugen. Spezialisten der Kriminalpolizei aus Brandenburg an der Havel untersuchten den Tatort und stellten Spuren sicher.

Bei dem Einbruch entstand nach Angaben aus der Inspektion ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Jetzt hat die Kripo die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Von MAZ