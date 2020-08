Trinkbrunnen eröffnet: in Wusterwitz muss kein Schüler dursten.

Wusterwitz

Lernen macht durstig. Vor allem wenn Wusterwitz wieder unter einer Hitzeglocke liegt. Gegen trockene Kehlen hinter bunten Alltagsmasken hat der Schulförderverein etwas unternommen. Im Flur zum Speisesaal haben die Freunde der Götze-Grundschule nach langer Vorbereitung einen mit Granit verkleideten Trinkbrunnen installieren lassen. Somit können die Mädchen und Jungen jederzeit frischen Wasser zu sich nehmen. Auch das Abfüllen von Flaschen ist möglich.

Sprudler und Gefäßabfüller

Über 5000 Euro hat der mit zwei Armaturen ausgestattete Brunnen samt Installation gekostet. Fördermittel der MBS, Eigenmittel und Spenden machten die Anschaffung möglich. Über einen Sprudler können die Kinder direkt aus der am Trinkwassernetz angeschlossenen Anlage trinken. Der Gefäßfüller hat einen ausreichend großen Abstand zum Ringablauf, so dass auch größere Flaschen gefüllt werden können. Hannah Prümmer aus der 4a war am Montag die erste Nutzerin zur offiziellen Inbetriebnahme des Trinkbrunnens.

Mit Wasser stoßen diese Grundschüler auf den neuen Trinkbrunnen an. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Es kommt zwar keine rote Brause aus der Leitung, doch ist der Brunnen bei den Kindern sofort gut angekommen“, berichtet Schulleiterin Heike Ohsmann. Bis ins Jahr 2018 geht die Idee des Schulfördervereins für einen Schultrinkbrunnen zurück. Doch realisiert werden konnte das Projekt erst im Zuge der energetischen Sanierung der Schule. Dabei wurde auch das Trinkwassernetz erneuert. „Jetzt ist garantiert, dass hygienisch einwandfreies Wasser für Trinkzwecke zur Verfügung steht“, berichtete Vereinsvorsitzende Nicole Kreißig. Die Brunnenanlage wird automatisch gespült, wenn keine Abnahme erfolgt.

Trinkflaschen spendiert

Für die ersten Schüler, die an der Einweihung teilnahmen, spendierte der Förderverein Trinkflaschen mit dem Vereinslogo. Weil Wasser trinken auch Freude machen soll, hat sich Kunsterzieherin Heike Loock in Zusammenarbeit mit der Keramikgruppe eine lustige Wandgestaltung mit fröhlich dreinblickenden Wassertropfen einfallen lassen. Die nächste Aktion des rührigen Schulfördervereins startet am 12. September. Für diesen Tag werden Helfer mit Spaten gesucht, die beim Pflanzen von Sträuchern auf dem Schulhof mitmachen.

Von Frank Bürstenbinder