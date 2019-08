Amt Wusterwitz

Die Gegner einer möglichen Abwahl von Amtsdirektorin Ramona Mayer machen mobil. So wollen über 900 Wahlberechtigte in den Gemeinden Rosenau, Wusterwitz und Bensdorf mit ihrer Unterschrift verhindern, dass die seit zweieinhalb Jahren tätige Verwaltungschefin ihren Stuhl räumen muss. Sechs von acht Mitgliedern des Amtsausschusses hatten den Abwahlantrag gestellt, über den auf der nächsten Sitzung abgestimmt werden soll.

An Wahlleiterin übergeben

Nur eine Woche haben die Initiatoren und Helfer einer Unterschriftensammlung gebraucht, um genau 944 Unterschriften gegen Mayers Abwahl einzusammeln. Das entspricht rund 21 Prozent aller Wahlberechtigten im Amt. Als Vertrauenspersonen haben Michael Rektenwald aus Wusterwitz, der Bensdorfer Thomas Kinsky und der in Rosenau lebende Riccardo Rahn am Montag ein 115 Seiten starkes Konvolut an Kämmerin Diana Hoffmann übergeben, die zugleich Wahlleiterin des Amtes Wusterwitz ist. Mit den Unterschriften wollen die Einreicher ein Bürgerbegehren gegen die Abwahl der Amtsdirektorin erreichen.

Gegen eine mögliche Abwahl von Amtsdirektorin Ramona Mayer formiert sich Widerstand. Quelle: JACQUELINE STEINER

„So weit muss es unter Umständen nicht kommen. Zunächst rufen wir die Einreicher des Abwahlantrages dazu auf, ihre Meinung noch einmal zu überdenken. Das sind die sechs Amtsausschussmitglieder auch ihren eigenen Wählern schuldig, die bis heute über die Gründe für den Antrag im unklaren gelassen wurden“, sagte Thomas Kinsky der MAZ. Auch für Michael Rektenwald ist es unerklärlich, weshalb nur wenige Wochen nach der Kommunalwahl keine Zusammenarbeit mit der Amtsdirektorin möglich sein soll. „Niemand der gewählten Bürgermeister ist mit der Forderung nach einer Abwahl von Frau Mayer in die Kommunalwahl gegangen. Für mich ist das eine Täuschung der Wähler“, so Rektenwald.

Noch vier Wochen

Seit dem Eingang des Abwahlantrages im Amt Wusterwitz sind zwei Wochen vergangen. Von der vom Gesetzgeber für solche Fälle vorgesehenen sechswöchigen „Friedenfrist“ bis zur Abstimmung über den Abwahlantrag sind noch vier Wochen übrig. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass die Antragsteller von ihrem Antrag Abstand nehmen. Der Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue sagte der MAZ auf Nachfrage: „Ich nehme die Unterschriftensammlung zur Kenntnis. Aber es bleibt auf der nächsten Sitzung des Amtsausschusses bei der beantragten Abstimmung.“

Mitarbeiter haben unterschrieben

Gleich nach Bekanntwerden der Abwahlbemühungen hatte der Wusterwitzer Altbürgermeister Ronald Melchert gegenüber der MAZ angekündigt, dass es Widerstand gegen den Antrag geben werde. Nicht nur an den Haustüren, sondern auch unter den Beschäftigten des Amtes und der Gemeinde wurden Unterschriften gesammelt. „Wir können das nicht nachvollziehen und sind erschüttert über diese Bestrebungen“, heißt es auf einer Liste, die vom Personalrat der Gemeindemitarbeiter ausging. Nach MAZ-Informationen haben sich 48 von rund 60 Mitarbeitern per Unterschrift mit der Amtsdirektorin solidarisiert.

Zulässigkeit ist fraglich

Ein Bürgerbegehren gegen eine Personalie in der Verwaltung – geht das überhaupt? Zumindest wäre es ein ziemlich einmaliger Fall in Brandenburg. Laut Kommunalverfassung muss die Kommunalaufsicht des Landkreises zügig über die Zulässigkeit entscheiden. Eine Zulässigkeit würde bewirken, die Angelegenheit den Bürgern des Amtes Wusterwitz zur Abstimmung vorzulegen (Bürgerentscheid). Doch nach § 15 sind Fragen zur inneren Organisation von Bürgerentscheiden ausgeschlossen, ebenso wie zu Rechtsverhältnissen der Gemeindevertreter, Bürgermeister/Amtsdirektoren und Gemeindebediensteten. Sollte die Kommunalaufsicht die Unzulässigkeit feststellen, können die Vertrauenspersonen vor die Verwaltungsgerichte ziehen.

