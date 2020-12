Altbensdorf

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Firmenchef durch eine Alarmmeldung, über einen Einbruch in seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Altbensdorf informiert. Unbekannte waren wohl über ein offenes Fenster in ein Büro gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verließen die Täter das Gebäude ohne Beute. Die Kripo ermittelt nun zum Einbruch.

Von Maz