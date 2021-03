Vom Landrat gekündigt: Entscheidung über Bauamtsleiterin erst im Mai

Amt Wusterwitz

Der Nervenkrieg um die berufliche Zukunft der von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) gekündigten Fachbereichsleiterin Monika Bothe geht weiter. So hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, das für Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Arbeitsgerichte zuständig ist, in seiner Verhandlung am Freitag keine Entscheidung getroffen. Als Verkündungstermin wurde nun der 7. Mai benannt. Bis dahin bleibt offen, ob die einstige Bauamtsleiterin mit ihrer Berufung gegen die im September 2020 abgewiesene Kündigungsschutzklage gegen das Amt Wusterwitz Erfolg haben wird. Ebenso wie gegen die im Oktober 2019 von der damaligen stellvertretenden Amtsdirektorin Daniela Hoffmann ausgesprochene Freistellung samt Hausverbot. „Alle Seiten haben ihre Argumente ausgetauscht. Doch das Verfahren ist ohne gerichtliche Entscheidung nicht beendet“, sagte Bothes Anwalt Simon Daniel Schmedes der MAZ.

Unterschiedliche Meinungen

Der Arbeitsrechtsstreit bleibt auch deshalb offen, weil Amtsdirektor Michael Hase eine Umstrukturierung der Bauverwaltung unter seiner Führung ins Auge gefasst hat. Der Verwaltungschef, der seit Sommer 2020 für einen Neuanfang im Amt steht, nahm selbst an der Verhandlung in Berlin teil. Als nächstes wird sich der Amtsausschuss mit der aktuellen Situation um die Personalie Bothe beschäftigen. Dem Vernehmen nach geht es dabei auch um einen möglichen Vergleich. Landrat Blasig hatte im Mai 2020 namens und in Vertretung des Amtes Wusterwitz zwei ordentliche verhaltensbedingte Kündigungen zum Jahresende 2020 ausgesprochen – und zwar ohne Zustimmung des Amtsausschusses. Von der Verhandlung am Freitag war Klarheit darüber erhofft worden, ob diese Kündigungen rechtens sind. Der Amtsausschuss sieht in dem Rausschmiss mehrheitlich einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und Personalhoheit.

Streit um Vorwürfe

Bei der Verhandlung vor dem Brandenburger Arbeitsgericht war von der Vorsitzenden Richterin eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber als nicht mehr zumutbar bezeichnet worden. Bothe war als Kündigungsgrund illoyales Verhalten gegen die inzwischen abgewählte Amtsdirektorin Ramona Mayer vorgeworfen worden. Bothe dagegen hatte den Vorwurf, sie hätte die Treuepflichten gegen ihre Dienstvorgesetzte verletzt, stets zurückgewiesen.

Von Frank Bürstenbinder