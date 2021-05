Wahl mit Folgen: Politisches Erdbeben in Wusterwitz

Wusterwitz

Ein politisches Erdbeben erschüttert die Gemeindevertretersitzung in Wusterwitz, Zuschauer erleben einen Krimi in der Kulturscheune.

Neue Machtverhältnisse

17 Mitglieder stimmen über die Abwahl des stellvertretenden Bürgermeisters Jürgen Engel (Freie Bürger und Bauern, FBB) ab. Die Entscheidung fällt durch das Votum der neuen Bürgermeisterin Isett Hoffmann (parteilos), die zum ersten Mal eine Gemeindevertretersitzung leitet.

Amtsdirektor Michael Hase unterhält sich mit der Wusterwitzer Bürgermeisterin Isett Hoffmann. Quelle: André Großmann

„Mir ist klar, welche Rolle ich hier in dem Ganzen spiele. Wir haben jeweils 8 Stimmen. Mein Votum entscheidet je nach Sicht der Dinge über Gut und Böse. Dessen bin ich mir bewusst“, sagt die 47-Jährige.

Nach minutenlangen Diskussionen wollen acht Gemeindevertreter Jürgen Engel im Amt lassen, neun wählen ihn ab. Direkt danach wird auch Norbert Tilegant (Die Linke) abgewählt und verliert seinen Posten als zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Ronald Melchert ist zurück

Dann schlägt die CDU Ronald Melchert als ersten Stellvertreter von Bürgermeisterin Isett Hoffmann vor. Er war bereits von 2008 bis 2019 Bürgermeister in Wusterwitz. Ronald Melchert gewinnt die Wahl, die Sozialdemokratin Kerstin Kühl ist ab sofort zweite stellvertretende Bürgermeisterin.

Ronald Melchert ist ab sofort erster stellvertretender Bürgermeister in Wusterwitz. Quelle: André Großmann

Die Lage ist aufgebracht, Zuschauer und Kommunalpolitiker diskutieren die Ergebnisse, Isett Hoffmann bittet mehrfach um Ruhe. Während Mitglieder der Linken die Wahl von Ronald Melchert sarkastisch mit den Worten „Da hast du es wieder geschafft“ kommentieren, fallen die Reaktionen der Zuschauer und Beobachter unterschiedlich aus.

Zweifel am Neuanfang

„Ich bin der Meinung, dass die Zusammenarbeit der Fraktionen und ein Neuanfang unter diesen Bedingungen nicht möglich ist. So kann es jedenfalls nicht weiter gehen. Frau Hoffmann hat stark angefangen, dann ist ihr die Sache aber leider entglitten“, sagt Frank Gericke, der langjährige Leiter der Wilhelm-Götze-Schule.

Zuschauer Eric Geue erlebt die Sitzung mit gemischten Gefühlen. Ihm hat Isett Hoffmann zunächst einen guten und ehrlichen Eindruck vermittelt. „Doch mit der Abwahl der bisherigen stellvertretenden Bürgermeister und das nach so kurzer Zeit, nach dem Umgang mit den Beteiligten und der Wiederwahl von Ronald Melchert hätte es kaum einen destruktiveren Start geben können“, sagt der Wusterwitzer.

Schlacht gegen den Amtsdirektor?

Für Eric Geue reißen die Abwahlen eine „anscheinend heilende Wunde der politischen Zerwürfnisse weit auf. Ich habe den Eindruck, dass es nur ein Teilsieg der CDU war. Die Schlacht gegen den Amtsdirektor hat scheinbar begonnen“, sagt er.

Bürgermeisterin lobt Atmosphäre

Isett Hoffmann sieht die Dinge anders. Sie lobt, dass sich die Atmosphäre in der Gemeindevertretersitzung verbessert hat und diese jetzt harmonischer abläuft. Isett Hoffmann begründet, warum es zur Abwahl von Jürgen Engel kam, obwohl sie in den ersten Tagen noch mit ihm zusammen die Sitzung leiten wollte.

Die Bürgermeisterin betont, dass sie direkt nach dem Start im Amt mehrfach das Gespräch mit ihrem Stellvertreter gesucht und ihn um Unterstützung gebeten hat. „Ich habe ihn gefragt, ob wir die Gemeindevertretersitzung gemeinsam vorbereiten können, doch das hat er abgelehnt. Bei der Beglückwünschung von Jubilaren kam vom ihm nur nur die Aussage, dass es ab 80 Jahren Blumen gibt“, sagt sie.

Am 14. April gab es ein Treffen zwischen beiden Kommunalpolitikern. „An diesem Tag kam die Aussage, dass er keinen Wert darauf legt, mein Stellvertreter zu sein und dass er dafür keine Zeit hat“, sagt sie. Für Isett Hoffmann sei da endgültig klar geworden, dass sie mit ihm als Vize nicht vorankommt.

„Ich brauche Hilfe, weil ich neu bin. Und jemanden, der sich im Bürgermeisterjob auskennt. Deshalb bin ich dankbar über die Unterstützung von Ronald Melchert“, sagt die Kommunalpolitikerin.

Jürgen Engel befürchtet, dass mit den neuen Mehrheiten „versucht wird, wieder alte Verhältnisse herzustellen. Das wollten die Bürger 2019 nicht und das wollten sie abschaffen“, sagt er der MAZ.

Versprechen der Bürgermeisterin

Weil Kritiker Isett Hoffmann, die mit Unterstützung der CDU Bürgermeisterin wurde, als Marionette bezeichnet haben, gibt sie in der Kulturscheune ein Versprechen ab. „Ich möchte für die Bürger in Wusterwitz da sein und nicht nach einem halben Jahr aufhören. Ich bin also nicht gekauft. Ich bin so, wie ich hier stehe, eure Bürgermeisterin“, sagt sie.

Ronald Melchert betont auf MAZ-Nachfrage, dass er nicht mehr erster Bürgermeister von Wusterwitz werden will. „Ich kann Frau Hoffmann mit meiner Erfahrung unterstützen, würde mich aber bei der nächsten Wahl auf keinen Fall aufstellen“, sagt er.

Von André Großmann