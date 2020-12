Warchauer Madonna ist gerettet, doch ein Geheimnis bleibt

Warchau

Für die sanierungsbedürftige Kirche ist es ein Zeichen der Hoffnung, für die Menschen in der Weihnachtszeit ein Grund zur Freude. Die Warchauer Kirche hat ihr Madonnengemälde zurück. Ein gutes halbes Jahr befand sich das 1,60 Meter mal 1,40 Meter große Bild im Atelier der Dresdener Restauratorin Annette Heiser. Nach der Abnahme durch das Landesamt für Denkmalpflege und das Kirchspiel Wusterwitz-Bensdorf als Auftraggeber hat das aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammende Werk seinen Platz an der Nordwand des Innenraums rechts neben dem Aufgang zur Kanzel gefunden.

Aufwendige Restaurierung

„Das Bild war in einem sehr schlechten Zustand. Solch eine großartige Rettung hätte ich nicht für möglich gehalten“, freut sich Viola Rausch, die Schlüsselbewahrerin der Warchauer Kirche über den erfolgreichen Ausgang der aufwendigen Restaurierung. Mit einer Reinigung allein war es nicht getan. Von der Leinwand hatten sich zahlreiche Farbschuppen abgehoben. Löcher machten sich breit. Restauratorin Heiser musste daher die Original-Leinwand auf eine sogenannte Doublier-Leinwand aufbringen, die auf einen neuen Keilrahmen aufgezogen wurde. Eine Grundierung und farbliche Retusche der Fehlstellen in der Malschicht folgte. Der Zahn der Zeit, verbunden mit eingedrungener Feuchtigkeit, hatte auch am historischen Schmuckrahmen genagt. Deshalb kostete auch dessen Restaurierung viel Zeit.

Innenansicht nach Osten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Gemälde selbst hat noch nicht alle Geheimnisse seiner Entstehung gelüftet. „Zum Beispiel wissen wir nicht, wer das Bild geschaffen hat“, berichtet Hans Tödtmann vom Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg. Doch der Regionalbeauftragte kann zumindest eine heiße Spur verkünden. Bei der Restaurierung wurden die Initialien G.L. auf der Rückseite der Originalleinwand entdeckt. Sehr wahrscheinlich das Kürzel eines begnadeten Kopisten, der die Gottesmutter mit dem vor ihr liegenden Christusknaben von einem berühmten Vorbild abgemalt hat. So könnte das Original aus dem Umfeld der italienischen Meister Guido Reni (1575-1642) oder Francesco Trevisiani (1656-1746) stammen.

Haken ist noch zu sehen

Zur Ausstattung der Warchauer Kirche gehört das Gemälde mit Sicherheit schon über 100 Jahre. Möglicherweise hatte es der damalige Kirchenpatron und Gutsherr von einer Reise aus Italien mitgebracht, wo es als Altarbild gedient haben könnte. „Die heutigen Warchauer kennen ihre Kirche gar nicht ohne dieses Bild. Um so größer dürfte die Freude sein, dass es restauriert und wohlbehalten an seinen Platz zurückgekehrt ist“, sagte Viola Rausch der MAZ. Sie führt immer wieder gern Besucher durch das Gotteshaus romanischen Ursprungs. Als sicher gilt der ursprüngliche Platz der Aufhängung direkt über der Eingangstür an der Nordseite des Kirchenschiffs. Sogar der Haken ist noch zu sehen. Ein Umzug des Bildes zu einem späteren Zeitpunkt ist also noch denkbar.

Rettung war Gemeinschaftswerk

Für die Rettung der Warchauer Madonna hatte sich insbesondere Pfarrer Holger Zschömitzsch stark gemacht, der schon 2018 den Förderkreis Alte Kirchen um Hilfe bat. Die Kirchengemeinde allein hätte eine Restaurierung nicht finanzieren können. Auf der Grundlage eines Fachgutachtens der Restauratorin Martina Runge und mit Hilfe zahlreicher Geldgeber konnte schließlich der Auftrag vergeben werden. Spenden sicherten den Eigenanteil der Kirchengemeinde. Unvergessen ist deshalb die Benefiz-Lesung mit dem ehemaligen Brandenburger Landesbischof Wolfgang Huber und seiner Ehefrau Kara in der Warchauer Kirche im vergangenen Jahr, bei der ein erster ansehnlicher Beitrag eingeworben werden konnte.

Die Warchauer Kirche wurde aus Feldsteinen errichtet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Trotz der Rettung des Madonnenbildes bleibt die Warchauer Kirche aus baulicher Sicht ein Sorgenkind. Risse im Rundbogen der Apsis künden von statischen Problemen. Deshalb sind jetzt Vorbereitungen angelaufen, um das Bauwerk zumindest zu sichern. In ihrer Diplomarbeit beschäftigt sich Anja Facklam von der FH Potsdam mit der Aufnahme der Schäden und ihrer Beseitigung. Die Brandenburger Architektin Heidrun Fleege betreut die Kirchenbauten des Wusterwitzer Pfarrsprengels. „Fördermittel sind beantragt“, sagte Hans Tödtmann vom Förderkreis Alte Kirche. Für die Warchauer Madonna eine gute Nachricht.

Von Frank Bürstenbinder