Wie kam die Hirsch-Apotheke zu ihrem Namen? Normalerweise sind die Hobbyforscher im Heimat- und Kulturverein bestens über Wusterwitzer Legenden informiert. Doch warum sich das Pharmazeutenherz von Julius Palm 1929 für das größte Tier der heimischen Wälder erwärmte, wissen Marlis Gohlke und ihre Mitstreiter nicht. „Erinnerungen gibt es höchstens an den hölzernen Kopf eines Rothirsches, der einst die Fassade der Apotheke schmückte. Doch das ist lange her“, berichten die Heimatforscher.

Seit 2004 ist Apothekerin Manja Simon Inhaberin des Hauses in der Ernst-Thälmann-Straße. Beide Jubiläen werden am 1. Juli zusammen mit der Kundschaft gefeiert.

Die künstliche Trophäe soll ein Werk des berühmten Puppenspielers und Holzschnitzers Wilhelm Götze gewesen sein. Das Wusterwitzer Original fertigte für so manchen Handwerker und Gewerbetreibenden reklameträchtige Symbole und Tafeln an. Erinnert sei nur an den im Heimatmuseum ausgestellten „Waldkater“.

Einst zierte eine hölzerne Rothirschtrophäe die Wusterwitzer Apotheke. Die Aufnahme entstand Ende der 1940er-Jahre. Quelle: privat

Doch wann und warum der Hirschkopf vom Apothekerhaus in der Ernst-Thälmann-Straße verschwand, bleibt im Dunkeln. Vielleicht war der Hirsch als Anspielung auf die Hubertuslegende gedacht. Oder Apothekengründer Palm gehörte der jagenden Zunft an. Allein ist die Wusterwitzer Apotheke mit ihrem Namen jedenfalls nicht. Deutschlandweit gibt es über 230 Hirsch-Apotheken. Das bedeutet Platz 3 bei den Tiernamen hinter Adler und Löwe.

Stolz auf Namen

Auch 90 Jahre später ist Inhaberin Manja Simon stolz auf den tierischen Namenspaten. Hirsch-Apotheke steht nicht nur in großen Buchstaben über der Eingangstür, sondern schmückt auch das Design unter der Decke im Handverkauf. Als die Apothekerin die Offizin 2011 umbauen ließ, durfte ein Verweis auf das majestätische Maskottchen nicht fehlen.

Standgefäße aus alten Zeiten: Manja Simon im Keller ihrer Apotheke. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die Wusterwitzer sind mit der Hirsch-Apotheke aufgewachsen. Dieser Tradition fühle ich mich verpflichtet“, sagte die Inhaberin der MAZ. Vor genau 15 Jahren wollte Manja Simon eigentlich nur die Apotheke von ihrem Vorgänger übernehmen. Doch weil sich Arbeiten und Wohnen unter einem Dach abspielen, kam für den seit 1969 im Hause tätigen Pharmazierat Heinz Reiß nur ein Komplettverkauf der Immobilie in Frage. So wurde Wusterwitz zum Lebensmittelpunkt für die aus Kyritz stammende Apothekerin.

Entscheidung nie bereut

In der „Dienstwohnung“ über der Apotheke lebt Manja Simon zusammen mit ihrem Mann Ronny, der seine Frau als Pharmazeutisch-Technischer Assistent (PTA) unterstützt, und Sohn Ronny. „Nach dem Studium war für mich klar, dass ich mich mit einer Apotheke selbstständig machen möchte“, erinnert sich die Inhaberin, die ihre Entscheidung für Wusterwitz nie bereut hat. „Wir haben ein tolles Umfeld, die Menschen sind freundlich“, schwärmt Manja Simon.

Mit dem Apotheken-Flitzer liefert Manuela Berner Medikamente bis vor die Haustür der Patienten. Quelle: Rüdiger Böhme

Nicht zu unterschätzen für eine Apotheke auf dem Lande sind die unternehmerischen Standortbedingungen. Mit drei Allgemeinmedizinern, einem Dermatologen und zwei Zahnärzten sind Wusterwitz und die Umlanddörfer bei der Gesundheitsbetreuung gut aufgestellt. Die Rezepte bringen Arbeit für das aus sieben Personen bestehende Team der Hirsch-Apotheke. Dass älteren und nicht mobilen Patienten Medikamente oft über viele Kilometer bis ins Haus gebracht werden, gehört zum Alltag.

Einst war Plaue zuständig

„Vor der Gründung der Apotheke vor 90 Jahren wurden die Wusterwitzer Arztrezepte durch Boten nach Plaue zur dortigen Adler-Apotheke gebracht“, weiß Ortschronistin Marlis Gohlke. Inzwischen geht der Apotheken-Hirsch mit der Internet-Zeit. Per Smartphon können Patienten ihre Rezepte einlösen oder Medikamente reservieren, um sich Wartezeiten und doppelte Wege zu ersparen. Beide Jubiläen will das Apotheken-Team am 1. Juli gemeinsam mit der Kundschaft begehen.

