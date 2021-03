Wie die geplatzte Feier der Wusterwitzer Lehrer einer guten Sache dient

Wusterwitz

Es sollte eine gemütliche Abschlussfeier nach einem anstrengenden Schuljahr werden. Doch coronabedingt musste die Wusterwitzer Lehrerschaft auf eine gemeinsame Fahrt nach Potsdam mit Theaterbesuch und Abendessen verzichten. Doch das Geld war schon eingesammelt. Was nun? „Im Kollegium kam die Idee einer Spende auf. Wir wollten etwas Gutes tun“, erinnert sich Schulleiterin Heike Ohsmann. Als Empfänger einigte sich das Pädagogen-Team auf den in der Stadt Brandenburg ansässigen Ambulanten Kinderhospizdienst der Björn Schulz Stiftung. Insgesamt kamen 600 Euro zusammen, die die Wilhelm-Götze-Grundschule an die Einrichtung überwies.

Wochenenden mit Kindern

„Über diese Initiative sind wir sehr dankbar. Das Geld soll der Gruppenarbeit zugute kommen, die sich ausschließlich über Spenden finanziert“, freuten sich die beiden Koordinatorinnen Susann Hahnemann und Birgit Grassnick-Popiak bei der Übergabe eines symbolischen Schecks, der von Kunsterzieherin Heike Loock gestaltet wurde. Erlebnispädagogische Wochenenden mit traumatisierten Mädchen und Jungen sowie mit Geschwisterkindern von schwer erkrankten Kindern gehören zum festen Bestandteil der ambulanten Arbeit. Betreut werden von hauptamtlichen Kräften und ehrenamtlichen Unterstützern auch Kinder deren Elternteile an einer unheilbaren Krankheit leiden. „Dabei ist Verlustangst ein großes Thema“, weiß Koordinatorin Hahnemann.

Klassen spenden auch

Während die Björn Schulz Stiftung ihr stationäres Kinderhospiz „Sonnenhof“ in Berlin-Pankow betreibt, konzentriert man sich am Standort Brandenburg an der Havel auf ambulante Aktivitäten wie familiäre Hilfen sowie Geschwister- und Trauerarbeit. Die aktuelle Spende ist nicht die erste Zuwendung der Schule für gemeinnützige Zwecke. „So haben Klassen bei Spendenläufen Geld für eine Schule in Peru und die Initiative Krankenhausclowns gesammelt“, berichtet Schulleiterin Ohsmann. Die ungebrochene Spendenbereitschaft ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Götze-Schule selbst viele Wünsche hat. Neuestes Projekt ist ein großes Sonnensegel für den Schulhof, das sich der Schulförderverein auf die Fahne geschrieben hat.

Von Frank Bürstenbinder