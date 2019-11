Bisse in Gesicht und Nacken: Wilder Hund greift Passanten an und verletzt ihn schwer

Wusterwitz

Ein offensichtlich herrenloser Hund hat am Sonntagnachmittag in der Wusterwitzer Seestraße einen 31 Jahre alten Passanten und dessen Hund angegriffen und den Mann schwer verletzt. Dieser war gegen 14 Uhr mit seinem Tier auf einer Gassirunde, als der fremde Vierbeiner die beiden attackierte. Wie die Polizei mitteilte, verschwand der Angreifer nach einem ersten kurzen Kampf mit dem Hund des Mannes zunächst wieder.

Starker Schmerz im Nacken

Dann habe der 31-Jährige einen starken Schmerz im Nacken gespürt und gemerkt, dass ihn der fremde Hund mehrfach biss, anschließend auch ins Gesicht. Der Mann konnte das aggressive Tier schließlich abwehren und sich und seinen Vierbeiner in Sicherheit bringen. Danach ging er ins Krankenhaus, wo ein Arzt die Wunden nähen musste.

Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Halter

Die Polizei ermittelt in dem Fall und warnt vor dem freilaufenden Hund im Bereich der Wusterwitzer Seestraße. Zudem suchen die Beamten mögliche Zeugen des Vorfalls und den Halter des aggressiven Hundes. Wer kennt möglicherweise den Halter und kann Angaben über seine Person machen?

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 0 33 81/56 00

Von MAZ