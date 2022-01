Wusterwitz: 91-Jähriger begeht Unfallflucht

Wusterwitz

Ein Zeuge informierte am Freitagmittag die Polizei über eine Unfallflucht in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wusterwitz. Dort hatte er den Fahrer eines Mercedes beobachtet, der beim Rückwärtsfahren eine Hauswand gestreift hatte und danach einfach weiterfuhr.

Die Beamten konnten 91-Jährigen Mercedesbesitzer ausfindig machen. Bei der Überprüfung des Seniors stellten die Beamten im Gespräch fest, dass der Mann unter gesundheitlichen Problemen leidet. Sie alarmierten einen Rettungswagen.

Aufgrund der Situation vor Ort gehen die Beamten davon aus, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen des 91-Jährigen wohl der Grund für den Unfall waren. Der ältere Herr wurde mit dem Rettungswagen auf die neurologische Station einer Klinik gebracht. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Von MAZonline