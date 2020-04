Wusterwitz

Polizisten stoppten am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Fahrerin eines Pkw Golf in der Wusterwitzer Ernst-Thälmann-Straße. Bei der Kontrolle bemerkten die Streifenbeamten erheblichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest in der Polizeiinspektion Brandenburg ergab einen Wert von 1,46 Promille.

Die 49-jährige Frau wurde deshalb zusätzlich zur Blutprobe gebeten und musste ihren Führerschein abgeben. Die weitere Bearbeitung der Verkehrsstraftat übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Von Maz