Wusterwitz

Nach einer coronabedingten Schließung soll an diesem Donnerstag der Unterricht an der Wilhelm-Götze-Grundschule in Wusterwitz wieder aufgenommen werden. Dann kehren nach zweiwöchiger Unterbrechung rund 300 Kinder, Lehrer, Erzieher und technische Kräfte aus der Quarantäne in die Bildungsstätte zurück. „Ich hoffe sehr, dass ein nochmaliger Lockdown des Schulbetriebes vermieden werden kann“, sagte Amtsdirektor Michael Hase der MAZ am Mittwoch. Er sei verwundert über die Kreis-Statistik, wonach es im Amt Wusterwitz in den letzten Tagen nur 30 bis 40 Quarantänefälle gegeben haben soll.

Nach mehreren Corona-Fällen unter Lehrern und Schülern war die Wusterwitzer Grundschule für zwei Wochen geschlossen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zur Vermeidung von Ansteckungen wurden für die außerhalb des Unterrichts stattfindende Integrierte Kindertagesbetreuung (IKTB) organisatorische Konsequenzen gezogen. Statt eines offenen Betreuungskonzeptes findet die Betreuung der Mädchen und Jungen in ihren jeweiligen Klassenzimmern statt. „Mit festen Gruppen wollen wir eine Durchmischung der Schüler vermeiden“, so Amtsdirektor Hase. Dafür müssen allerdings die Arbeitsgemeinschaften ausgesetzt werden. Mit 7 Uhr öffnet die IKTB ab dem 10. Dezember eine Stunde später als bisher. Es gibt noch eine weitere Einschränkung: Aus personellen Gründen gibt es keine Betreuung für die 5. und 6.Klassenstufen.

Gleich in den Klassenraum

Auf der Internetseite der Wusterwitzer Schule hat IKTB-Leiter Stefan Tafelski die Bring- und Abholsituation im Detail beschrieben. Danach benutzen die Kinder am Morgen, wie gewohnt, den Eingang der IKTB und gehen unverzüglich in ihren Klassenraum, in dem die Anmeldung stattfindet. Eltern sind angehalten, die genauen Abholzeiten ihres Kindes täglich oder für die Woche auf ein Formular einzutragen. „Um die Abholsituation so reibungslos wie möglich gestalten zu können, holen Sie die Kinder bitte an der Buswendeschleife oder am Eingang der IKTB ab“, so Tafelski. Der IKTB-Leiter weist darauf hin, dass die Einrichtung am 21. und 22. Dezember geöffnet ist. Unklar ist derzeit, ob das Land Brandenburg doch noch die offiziell am 21. Dezember beginnenden Weihnachtsferien vorzieht oder über den 2. Januar 2021 hinaus verlängert.

Von Frank Bürstenbinder