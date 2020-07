Amt Wusterwitz

Acht Wochen nach seiner Wahl zum Amtsdirektor muss Michael Hase weiter auf eine offizielle Berufung warten. Zwar berät sich Hase in regelmäßigen Abständen mit dem derzeit beauftragten Amtsdirektor Dominik Lück über die aktuellen Aufgaben in der Wusterwitzer Verwaltung, doch den Chefsessel darf er noch nicht einnehmen. Dieser ist so lange tabu, bis das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg über ein zweitinstanzlich angestrengtes Beschwerdeverfahren von Vorgängerin Ramona Mayer entschieden hat. Und das kann weiter dauern.

Termin ist unklar

„Der 4. Senat ist um eine zügige Erledigung bemüht, hatte allerdings in letzter Zeit viele andere, teils äußerst komplexe Eilsachen zu bearbeiten“, teilte am Montag Gerichtssprecherin Christiane Scheerhorn der MAZ auf Nachfrage mit. Auf einen Termin für eine Entscheidung über den Eilantrag wollte sich das Gericht nicht festlegen. Derweil macht sich beim Wahlsieger vom 13. Mai ein produktive Unruhe breit. „Ich brenne darauf, endlich an die Arbeit gehen zu können. Jeder Tag Verzug kostet Zeit und zusätzliches Geld, was die Sache nicht einfacher macht“, sagte Hase gegenüber der MAZ.

Der gewählte Amtsdirektor Michael Hase. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als wichtigste Aufgaben für die nächsten Wochen bezeichnete der gewählte Amtsdirektor die Aufstellung der kommunalen Haushalte, die vernünftigerweise als Doppelhaushalte für 2020/21 erarbeitet werden sollten. „Ich möchte, dass Amt und Gemeinden zum 1. Januar 2021 durchstarten können. Bis dahin sollen auch die ausstehenden Jahresabschlüsse, die teilweise bis ins Jahr 2012 zurückreichen, vorliegen. Nach den Angeboten von externen Dienstleistern würde ich gerne eine Firma beauftragen, damit dieses leidige Thema endlich vom Tisch kommt“, so Hase.

Freude auf das Amt

Zur langen Verfahrensdauer beim Oberverwaltungsgericht sagte Hase: „Von einem Eilverfahren kann kaum mehr die Rede sein. Andererseits leben wir in einem Rechtsstaat mit unabhängigen Gerichten. Ich freue mich trotzdem auf das Amt Wusterwitz und die neue Herausforderung.“

Von Frank Bürstenbinder