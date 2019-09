Wusterwitz

Pfiffe, Rufe, Plakate: Rund 150 Menschen haben gegen die beabsichtigte Abwahl von Amtsdirektorin Ramona Mayer protestiert. Die Bürger machten ihrem Unmut am Donnerstagabend vor und in der Wusterwitzer Kulturscheune Luft. In der überfüllten Begegnungsstätte waren die acht aus Bensdorf, Wusterwitz und Ros...