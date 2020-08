Wusterwitzer Familienzentrum zieht ins Pfarrhaus

Wusterwitz

Das Wusterwitzer Familienzentrum wird sieben Jahre nach seiner Eröffnung seinen Standort an der Grundschule an der Ernst-Thälmann-Straße aufgeben und in Räume des Evangelischen Pfarramtes umziehen. „Wir freuen uns auf die räumliche Entspannung und mehr Privatsphäre bei den Beratungen“, sagt Miriam Wlodarski, die Koordinatorin des Familienzentrums. „Wir hoffen, dass wir noch dieses Jahr umziehen werden.“

Geplant sei auch eine weitere Kooperation mit der Gemeindepädagogin des Wusterwitzer Pfarrsprengels, Karin Hausmann. Auch in der Vergangenheit gab es bereits eine Zusammenarbeit.

Hort wird Räume übernehmen

Die bisherigen Räume der Begegnungsstätte wird der Wusterwitzer Hort künftig mit belegen. Das Familienzentrum wird den Saal im Gemeindehaus in der Hauptstraße nutzen als Gruppenraum für Baby- und Elternkurse wie die Krabbel- und Entfaltungsgruppe oder gemeinsame Frühstücke. Im Obergeschoss soll es einen Beratungsraum und eine Kreativwerkstatt geben. „Wir haben dort bessere Parkmöglichkeiten, das Haus ist barrierefrei zu erreichen, es sieht alles sehr gut aus“, so Wlodarski.

Das Familienzentrum hat erst nach den Sommerferien seinen Betrieb wieder aufgenommen. Zuvor war es wegen der Corona-Pandemie vom 18. März bis 9. August geschlossen. „Wir sind wieder frisch am Start“, sagt Miriam Wlodarski.

Hotline während Schließzeit

Während des Lockdowns hatte sie eine Hilfehotline geschaltet. Zehn Familien und Alleinstehende hatten sich dort über die Monate bei ihre gemeldet, „die akut Hilfe brauchten“. Dabei ging es um Einkäufe, dringende Erledigungen wie Medikamente von der Apotheke abzuholen oder wichtige Briefe zur Post zu bringen. Zudem führte die Leiterin des Familienzentrums etwa 25 so genannte Entlastungsgespräche, wo es darum geht, Rat zu geben und einfach auch zuzuhören. „Mit einigen Betroffenen habe ich auch Spaziergänge gemacht, weil es wichtig ist, sich bei den Gesprächen auch mal in die Augen zu sehen.“

Die Familien haben ihrer Meinung nach den Lockdown ganz gut über standen. „Ich habe den Eindruck, dass viele Kinder und ihre Eltern in der Zeit sehr auf Achse waren, Kinder ab sieben, acht Jahren sind viel Fahrrad gefahren, ihre Eltern waren vernetzt und fanden so Unterstützung.“

Die Nachfrage sei nun nach dem Lockdown deutlich gestiegen. Weggebrochen an Kontakten sei nichts, freut sich Miriam Wlodarski. Auch einige Eltern, die bereits ihre zweiten oder dritten Kinder bekommen hätten, seien als Lotsen kostbar geworden in der Weitervermittlung des Angebotes.

Strampler mit Schwan

Angelaufen ist auch wieder der Babybegrüßungsdienst für alle Neugeborenen und deren Eltern im Amt Wusterwitz, der wegen der Pandemie-Entwicklung im Frühjahr ebenfalls pausierte. Dabei geht Miriam Wlodarski ohnehin nicht zu den Familien, sondern lädt diese in ihre Begegnungsstätte ein. Das habe sich bewährt, „weil junge Mütter doch andere Herausforderungen nach der Geburt eines Babys haben als die Haushaltsführung“. Für viele sei es daher angenehmer, in den Räumen des Familienzentrums über Angebote für junge Eltern zu erfahren.

In diesem Jahr hat Miriam Wlodarski nun etwa 15 Babys und deren Eltern begrüßt, jährlich sind es im Schnitt 20 bis 30 Kinder. Es sei der Türöffner, Angebote und Unterstützungen für junge Eltern bekannt zu machen, denn Familie zu sein sei auch eine Herausforderung. „Dabei geht es auch um Wartezeiten auf einen Platz in der Kita oder bei einer Tagesmutter, die Antragsflut nach der Geburt eines Kindes und Themen, die unter den Nägeln brennen“.

Geplant sei nun auch, ein Präsent mit Wusterwitz-Bezug zu übergeben, etwa einen kleinen Body oder Strampler mit eingesticktem Schwan und See in Anlehnung an das Wappen.

