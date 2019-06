Wusterwitz

Die Bühne im Theaterraum der Wusterwitzer Schule ist in leuchtendes Licht getaucht. Zehn Kinder präsentieren eine Welturaufführung. Sie spielen „Tigerstark durch Kinderrechte“. Das Stück haben sie geschrieben, den Stoff dazu das Schuljahr entwickelt. Unterstützt haben sie Miriam Wlodarski (Wusterwitzer Familienzentrum) und Schulsozialarbeiterin Lisa Stichowski.

Eltern zu zeigen, wie wichtig Kinderrechte sind, das ist Ziel des Projektes. Die Kinder spielten ihre Rollen mit Bravour. Fünf von ihnen waren Jungen und Mädchen, deren Rechte missachtet wurden. Der Rechte-Tiger hilft ihnen, für ihre Rechte einzustehen. Er hört den Kindern zu und gibt ihnen Tipps, wie sie mit ihren Eltern über ihre Probleme reden können.

Ein Theaterstück über die Rechte von Kindern: die Schauspieler in Aktion Quelle: Marion von Imhoff

In der ersten Szene finden Eltern keine Zeit, mit ihrer Tochter zum Augenarzt zu gehen für die dringend nötige Brille. So kann das Mädchen in der Schule kaum noch folgen. „Ein klarer Fall von Vernachlässigung“, so der Rechtetiger.

In der zweiten Szene hat ein Mädchen keine Zeit für ihre Freunde, weil sie immer im Haushalt helfen muss. „Kinder haben das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung“, heißt es dazu im Stück. Das dritte Kinderrecht war Schutz vor Gewalt. In dieser Szene musste die Mutter abends arbeiten und bat immer wieder den meist alkoholisierten Nachbarn nach ihrer Tochter zu sehen.

Gleichberechtigung war das Thema in der vierten Szene, dort durfte ein Mädchen nicht in die Feuerwehr-AG, weil ihr Vater Angst hat, ihr könnte etwas passieren. Um seine Sorgen zu verstecken, sagte er jedoch, dass Feuerwehr einfach nichts für ein Mädchen sei.

In der letzten Szene wollte ein Junge mit seinem Großvater väterlicherseits angeln gehen. Doch die Eltern hatten sich getrennt, sodass die Mutter den Kontakt zum Opa unterband. Auch das verletzt das Recht eines Kindes auf Kontakt zu Angehörigen selbst nach der Trennung der Eltern.

Von Leandro Kroll