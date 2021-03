Wusterwitzer Jugendclub öffnet nach 4 Monaten Pause

Wusterwitz

Das lange Warten hat für Nils Jäger ein Ende. Nach mehr als vier Monaten Pause besucht der 13-Jährige den Wusterwitzer Jugendclub. Das Haus ist das erste Mal seit dem 20. November geöffnet, hier gelten jetzt neue Regeln.

Anmeldung ist Pflicht

So müssen sich Kinder und Jugendliche vor ihrem Besuch per Mail, Whatsapp oder Telefon anmelden. Alle Personen tragen im Innenbereich des Clubs eine medizinische Maske. Wenn sie draußen den Mindestabstand einhalten, brauchen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Maximal fünf Besucher gleichzeitig

Aktuell dürfen fünf Gäste gleichzeitig in den Jugendclub. Nils Jäger ist darüber glücklich. „Hier habe ich die Chance, mit meinen Freunden direkt zusammen zu sein, das ist anders als nur digitale Angebote vor dem Handy oder Laptop“, sagt er.

Für Sozialarbeiterin Lisa Stichowski ist klar, wie sehr die Wusterwitzer Kinder und Jugendlichen einen Treffpunkt und direkte Kontakte brauchen. Das Jahr 2021 empfindet sie bisher als große Herausforderung.

Die Wusterwitzer Kinder des Jugendclubs vor der Pandemie. Quelle: Marion von Imhoff

Kontakte abgebrochen

„In Zeiten der Pandemie sind viele Kontakte abgebrochen, gerade mit Jugendlichen, die älter als 14 Jahre sind. Das war wirklich schade, da gerade sie oft in der Krise allein gelassen wurden. Online-Treffs waren zwar möglich, aber das ist doch nicht dasselbe“, sagt die Jugendsozialarbeiterin.

Die Brandenburgerin betont, dass Teenager ihre Eltern nicht belasten wollen und deshalb versuchen, die Situation allein zu meistern. „Sie machen ihre Schulaufgaben zu Hause, so gut sie können. Aber auch bei ihnen ist die Luft raus. Die Jugendlichen möchten sich wieder mit Freunden treffen, ins Kino gehen oder irgendetwas zusammen machen. Mittlerweile ist auch ein Schulbesuch der Wunsch von vielen und das war vor Corona kaum vorstellbar“, sagt Stichowski.

Hoffnung auf mehr Gäste

Vor der Pandemie hatte der Jugendclub pro Woche um die 30 Besucher. Lisa Stichowski hofft, dass bald wieder mehr Gäste in die Einrichtung in der Ernst-Thälmann-Straße 56 dürfen. Sie arbeitet als Jugend- und Schulsozialarbeiterin beim Diakonischen Werk Potsdam-Mittelmark. Bei ihrer Arbeit betreut sie Kinder in der Wilhelm-Götze-Schule und Besucher des Jugendclubs.

Die Brandenburgerin plant momentan Events für das Jahr 2021 und setzt auf Veranstaltungen in der Region. So können Gäste in den Osterferien Eier suchen und Schmuck aus Aluminium basteln.

Am 10. Und 11. April startet die sogenannte Juleica-Ausbildung für Teenager, die ehrenamtlich in der Jugendarbeit helfen wollen, vom 13. bis 17. Juli beginnt das traditionelle Zeltlager am Zabakucker See.

Wunsch nach mehr Beteiligung

Doch Lisa Stichowski denkt in diesem Jahr auch an die politischen Geschehnisse im Amt Wusterwitz. Sie ist gespannt, wer die Bürgermeisterwahl am 14. März gewinnt.

„Bei der Kinder- und Jugendbeteiligung ist definitiv noch Luft nach oben. Man müsste die Familien besser einbinden, insbesondere bei der Gestaltung von Spielplätzen“, sagt sie der MAZ.

Sie hofft, dass der Jugendclub vom Amt Wusterwitz einen neuen Raum erhält. Denn der Platz im Gebäude ist knapp. „Das Haus könnte auch mal wieder einen neuen Anstrich vertragen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, erreichen wir viel mehr. Ich hoffe, dass der Jugendclub lange geöffnet bleibt“, sagt Lisa Stichowski und plant ihr nächstes Projekt.

Info: Der Wusterwitzer Jugendclub ist momentan Dienstag von 15 bis 19 und Mittwoch von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Wer Fragen hat, erreicht Lisa Stichowski unter 0152-05 99 14 91.

Von André Großmann