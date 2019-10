Wusterwitz

Oktoberfeuer mit Musik, Bratwurst und Lampionumzug. Hunderte Wusterwitzer feierten in fröhlicher Runde den Tag der Deutschen Einheit. Der aus rund 60 Personen bestehende Feuerwehrverein hatte wie schon in den Vorjahren auf das von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellte Gelände am Rosentaler Weg eingeladen....