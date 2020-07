Wusterwitzer Pannenschleuse bekommt neuen Beton

Wusterwitz

Nach mehr als sechs Jahren Unterbrechung kehren die Bauleute zur Wusterwitzer Schleuse zurück. Zunächst beginnt die aus drei Unternehmen bestehende Arbeitsgemeinsschaft (Arge) mit dem Wiederaufbau der Baustelleneinrichtung, um anschließend die Steuerungs- und Elektrotechnik für die zweite Schleuse zu erneuern. Dann folgt die schwierige Phase der Betonsanierung. 2022 will das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg (WNA) nach langer Verzögerung den ersten Schubverband in der 220 Meter langen Südkammer begrüßen.

Bund geht in Vorleistung

Zwar ist ein Ende des beim Landgericht Bonn anhängiges Beweisverfahrens, welches die Schuldfrage für den mit Löchern übersäten Beton in der neuen Schleusenkammer klären soll, nicht abzusehen, doch der Bund geht finanziell in Vorleistung. „Wir bezahlen das erstmal, um der Binnenschifffahrt die neue Schleuse endlich zur Verfügung stellen zu können. Danach kann es noch Jahre dauern, bis die Verantwortlichkeiten für die Baumängel gerichtlich geklärt sind“, sagte WNA-Leiter Burkhard Knuth der MAZ.

WNA-Leiter Burkhard Knuth. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wegen der Pannen-Schleuse muss der Schiffsverkehr auf dem Elbe-Havel-Kanal noch immer die 1930 eröffnete Nordkammer der Wusterwitzer Schleuse nutzen. Doch das Bauwerk ist für moderne Schubverbände und Güterschiffe zu klein geworden. Nach der Wende gehörte deshalb der Ausbau der Wasserstraße zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr.17, um eine durchgängige Abladetiefe von 2,80 Meter zu erreichen, was eine Wassertiefe von vier Meter voraussetzt. Ursprünglich war der Wusterwitzer Schleusenneubau mit 65 Millionen Euro angesetzt und sollte schon 2012 fertig sein.

Abriss kommt nicht in Frage

Weil für den Bund ein Abriss des verpfuschten Neubaus nicht in Frage kommt, folgen die Experten dem Sanierungsvorschlag eines Gutachters. Danach wird im September auf einem Probefeld der Beton mit einem Hochdruckwasserstrahl in einer Stärke von 30 Zentimeter abgetragen. Danach wird diese Vorsitzschalung neu betoniert und mit der hinteren Schalung verankert. „Wenn das klappt, setzen wir diese Technologie für die gesamte Kammer ein“, sagte WNA-Leiter Knuth auf Nachfrage. Über die Höhe der Instandsetzungskosten gibt es nur vage Aussagen. Diese könnten zwischen 10 und 20 Millionen Euro betragen.

Weil der Neubau unfertig ist, muss die 90 Jahre alte Nordkammer der Wusterwitzer Schleuse noch immer ihren Dienst tun. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seit der Entdeckung der Betonschäden wird unter Auftraggeber und Auftragnehmern gerätselt, gestritten und begutachtet. Die mit der selben Technologie errichtete neue Schleuse bei Zerben funktioniert seit Ende 2018 tadellos. Grundlage für den Sanierungsstart in Wusterwitz ist das Endergebnis eines Gutachtens von dem Münchener Beton-Experten Christian Sodeikat, einem ehemaligen Geschäftspartner des 2017 verstorbenen Gutachters Peter Schießl, der noch die ersten Betonproben vorangetrieben hatte. Fest steht inzwischen, dass der Kern des sechs Meter starken Kammerbetons in Ordnung ist. Dagegen hat die Mischungsstabilität an der Oberfläche versagt. An der Instandsetzung sind die Firmen Heitkamp-Ingenieur- und Kraftwerksbau, Bauer Spezialtiefbau und Johann Bunte Bauunternehmung beteiligt.

Dringender Handlungsbedarf

Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg reagiert erleichtert auf die angekündigte Fertigstellung der Wusterwitzer Schleuse. „Um Straße und Schiene zu entlasten und mehr Gütertransporte auf den Elbe-Havel-Kanal zu bekommen, ist die bereits um viele Jahre verzögerte Freigabe der zweiten Schleusenkammer dringlich und geboten“, so Verbandsreferent Fabian Spieß. Der Bundesverband erinnert auch an den 2018 vom Bund vorgestellten „Masterplan Binnenschifffahrt“. Danach soll bis 2030 der Anteil der Binnenschifffahrt am Güterverkehr deutlich erhöht werden.

Von Frank Bürstenbinder