Bensdorf

Kurz vor Abschluss der diesjährigen Spargelsaison am 27. Juni hat Gut Herrenhölzer in Bensdorf am Freitag Besuch vom Zoll erhalten. Mit rund 30 Kontrolleuren fuhr der Zoll am Morgen bei dem Spargelhof vor. Für Gutsleiter Ekhard Wolter ist das „ein bitterer Abschluss einer wirklich schwierigen Saison“. Er sei 30 Jahre in der Spargelproduktion gewesen, aber ein solches Jahr wie jetzt unter Corona-Bedingungen habe er noch nie erlebt. „Das ist eine Saison, die in Erinnerung bleiben wird.“

Zur Galerie Der Zoll ist am Freitag mit einem Großaufgebot auf Gut Herrenhölzer in Bensdorf angerückt. Spargelhof-Verwalter Ekhard Wolter betont, alle Gesetzesvorgaben eingehalten zu haben. Der Zoll kontrolliert nach Angaben eines Sprechers vermehrt in diesen Tagen landwirtschaftliche Betriebe.

Der Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor und prüft das Einhalten von Mindestlohn. Dabei stehen im Mittelpunkt auch „sozialversicherungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche Fragestellungen bei Erntehelfern in der Landwirtschaft“. Das teilt am Freitagnachmittag auf MAZ-Anfrage Andreas Graf mit von der Stabstelle Kommunikation des Hauptzollamtes in Potsdam mit.

Anzeige

Gutsverwalter zeigt sich gelassen

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung arbeite koordiniert mit den Gesundheitsämtern und den Arbeitsschutzbehörden der Länder. Diese Maßnahmen seien wegen der Pandemie-Bestimmungen intensiviert worden. Dabei gehe es auch um Quarantäne und separate Unterbringung, so Graf. Ob sich der Spargelhof etwas zu Schulden hat kommen lassen, ist indes am Freitagabend noch offen. Ergebnisse lagen Graf noch nicht vor.

Weitere MAZ+ Artikel

Gutsleiter Wolter zeigte sich zwar verärgert, aber insgesamt gelassen. Er betont, alle Beschäftigten seien angemeldet und erhielten den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Die 14-tätige vorgeschriebene Quarantäne nach Einreise wurde eingehalten, die Zimmerbelegung auf zwei Bewohner reduziert und getrennte Essenszeiten eingeführt, um die Abstandsregelungen einzuhalten. Das alles sei ein Kraftakt gewesen.

50 Saisonkräfte weniger

200 Saisonkräfte hat der Betrieb derzeit beschäftigt zur Ernte. Das sind 50 weniger als in den Jahren zuvor. Zu Beginn des Pandemie-Ausbruches hatte der Betrieb nicht ausgeschlossen, für diese Saison zu schließen und auf die Spargelernte zu verzichten. „Wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte, aber wir sind jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen“, so Wolter.

Weil Corona bedingt 50 Erntehelfer weniger kamen als sonst, mussten 20 Prozent der Spargelfelder brach liegen. So beläuft sich die diesjährige Spargelernte bei Gut Herrenhölzer auf 760 Tonnen statt der üblichen 900 Tonnen. Etwa ein Drittel der Erntemenge müssen regelmäßig abgezogen werden, weil das krummgewachsene Spargelstangen sind oder Verschnitt.

Erleichterung: kein Corona-Fall

Der Abverkauf im Hofladen und an den Ständen sei sehr gut gewesen, so Wolter. „Die Bürger haben sich solidarisch gezeigt. Wir haben sehr gut verkauft.“ Als größter Erfolg wertet Wolter, „dass wir alle gesund geblieben sind. Wir hatten keinen einzigen Corona-Fall.“

Auf 100 Hektar baut Gut Herrenhölzer Spargel an, auf zehn Hektar Erdbeeren und vier Hektar sind der Blaubeer-Produktion gewidmet. Erdbeeren verkauft Gut Herrenhölzer noch bis Anfang Juli. „Dann ist Schluss.“ Erfreulich sei auch, dass die Selbstpflücke bei Erdbeeren gut angenommen worden sei. „Das war aus der Not geboren, weil wir zu wenig Helfer für die gesamte Ernte hatten“, so Ekhard Wolter. „Mit Erdbeeren hatten wir einen Riesen-Renner.“

Von Marion von Imhoff