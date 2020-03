65 Covid-19-Patienten in Potsdam-Mittelmark

Mittelmark

Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark ist binnen 24 Stunden von 54 auf 65 gestiegen. Das teilte am Donnerstagnachmittag Kreissprecherin Andrea Metzler von Krisenstab des Landratsamtes mit. Die meisten Fälle verzeichnen Kleinmachnow, Michendorf, Teltow, Treuenbrietzen und Stahnsdorf.

Vier erkrankte Menschen aus Potsdam-Mittelmark liegen in Krankenhäusern. Einem Patienten geht es so schlecht, dass er beatmet werden muss. In häuslicher Quarantäne befinden sich 118 Männer, Frauen und Kinder. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt bei 629 Personen. Das sind 208 Betroffene mehr als am Dienstag. Metzler spricht von einer „hochdynamischen Entwicklung“.

Auch gute Nachricht aus Michendorf

Allein in Kleinmachnow gibt es nun 16 Corona-Patienten. Das sind fünf nachgewiesene Erkrankungsfälle mehr als am Vortag.

In Michendorf haben sich drei weitere Menschen mit Covid-19 angesteckt. Damit sind dort jetzt acht Menschen erkrankt. Doch es gibt aus Michendorf auch eine gute Nachricht: „Ein Patient ist geheilt“, sagt Pressesprecherin Andrea Metzler.

In Beelitz gibt es derzeit einen Corona-Kranken, in den Beetzsee-Gemeinden zwei, in Brück einen Betroffenen. In Groß Kreutz ( Havel) hat sich ein zweiter Patient mit Corona infiziert.

Sieben Patienten in Werder

In den meisten betroffenen Kommunen ist die Zahl der Covid-19-Kranken unverändert geblieben. In Schwielowsee ist bei zwei Mittelmärkern das Corona-Virus nachgewiesen worden, in Seddiner See bei zwei Bewohnern und in Stahnsdorf bei fünf Erkrankten.

In Teltow hat sich die Zahl der Corona-Patienten um zwei auf sieben erhöht. Damit gibt es dort nun ebenso viele Covid-19-Kranke wie in Treuenbrietzen. In Werder gab es keinen weiteren Fall binnen der vergangenen 24 Stunden. Dort liegt die Zahl der Corona-Kranken bei fünf. Zwei Wusterwitzer kämpfen ebenfalls gegen das Virus und ein Wiesenburger.

Von Marion von Imhoff