Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbenen Mittelmärker hat sich am Dienstag auf neun Personen erhöht. Das hat der Krisenstab der Kreisverwaltung mit Stand 17.30 Uhr mitgeteilt. Erstmals stammt je ein Verstorbener aus Kleinmachnow und Bad Belzig. Werder ( Havel) hat den dritten Corona-Toten zu beklagen. Die anderen Opfer stammen aus Kloster Lehnin, dem Amt Brück und in zwei Fällen aus Beelitz. Über das Alter und mögliche Vorerkrankungen wurden keine Angaben gemacht.

31 Patienten im Krankenhaus

Mit neun aktuell nachgewiesenen Infektionen geht der Landkreis auf die Wochenmitte vor Ostern zu. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Potsdam-Mittelmark auf 213 Personen. Mit 31 Patienten ist die Zahl der stationär versorgten Fälle binnen 24 Stunden unverändert geblieben. Leicht gesunken ist die Zahl der angeordneten häuslichen Quarantänefälle. Und zwar von 231 auf 214. Steil nach oben gehen dagegen die Verdachtsfälle. Am Montag waren es 1098, am Dienstag wurden schon 1441 aufgeführt.

41 Fälle in Werder

Angeführt wird die Liste der Infizierten seit Dienstag von Werder ( Havel) mit 41 Fällen, gefolgt von Kleinmachnow (40) und Teltow (30). Am geringsten hat sich das Corona-Virus bisher im Amt Ziesar (1), in Wusterwitz (2) und in Wiesenburg (2) ausgebreitet. Laut Statistik der Kreisverwaltung gelten 20 (+4) Mittelmärker als genesen. Nach einem Spendenaufruf von Landrat Wolfgang Blasig sind inzwischen 400 selbst genähte Masken im Feuerwehrtechnischen Zentrum abgeliefert worden. Eine am Montag angekommene weitere Teillieferung von professionellen Schutzausrüstungen decke den Bedarf im Landkreis nicht annähernd, heißt es aus dem Krisenstab.

Von Frank Bürstenbinder