Mittelmark

Wenn es nach der Zahl der nachweislich infizierten Mittelmärker geht, ist die Zeit einer großzügigen Lockerung der Corona-Beschränkungen wohl noch nicht gekommen. Binnen 24 Stunden wurden im Landkreis fünf neue Infektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Menschen, die sich in Potsdam-Mittelmark mit dem Corona-Virus angesteckt haben auf 294. Davon gelten nach Angaben des Krisenstabes der Kreisverwaltung unverändert 22 Personen als genesen.

Fünftes Corona-Opfer aus Werder ( Havel )

Leider ist eine fünfte aus Werder ( Havel) stammende Person im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ihrer Erkrankung erlegen. Details teilte der Krisenstab am Dienstag nicht mit. Damit sind bislang zwölf Mittelmärker der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 zum Opfer gefallen. Derzeit befinden sich unverändert 61 Patienten in stationärer Behandlung. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg über die Ostertage auf 1383 (+32) Personen.

14 Fälle in Kloster Lehnin

Am schlimmsten von den Ansteckungen betroffen sind unverändert Werder (72), Kleinmachnow (45), Schwielowsee (16) und Michendorf (16). Doch auch in Kloster Lehnin (14), Brück (11), Treuenbrietzen (11) und Niemegk (5) steigen die laborbestätigten Fälle weiter an. Mit nur einer nachgewiesenen Ansteckung bleibt das Amt Ziesar eine nahezu coronafreie Zone ganz im Westen des Landkreises. Glimpflich sind bislang auch Wusterwitz (3) und Wiesenburg (2) davongekommen.

Von Frank Bürstenbinder