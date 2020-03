Drei weitere Fälle von Covid-19 in Mittelmark

Die Aufforderung an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, um die Corona-Pandemie einzudämmen, führt bisher zu keiner erhöhten Zahl häuslicher Gewalt in der Region. Das teilt Dienstgruppenleiterin Sandra Kose von der Polizeidirektion West mit. Sie beobachte bisher eher einen Rückgang an häuslicher Gewalt.