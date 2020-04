Mittelmark

Der Krisenstab der Kreisverwaltung meldete am Freitag 171 Mittelmärker, die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das ist ein Anstieg um 26 Fälle im Vergleich zum Donnerstag. Davor war die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen drei Tage lang zurückgegangen. Und zwar von 19 und 17 auf 8 Fälle. Mit der aktuellen Zahl hat sich die vage Hoffnung auf eine sich abschwächende Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 im Landkreis zunächst zerschlagen.

Keine neuen Todesfälle

Wenigstens hat die Zahl der Todesfälle binnen 24 Stunden nicht zugenommen. Unverändert sind in Potsdam-Mittelmark vier Verstorbene zu beklagen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Zwei Personen stammten aus Werder ( Havel), eine aus Beelitz und eine weitere aus Kloster Lehnin. Wie der im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) stationierte Krisenstab ferner mitteilte, befinden sich aktuell 238 Personen (+13) in häuslicher Quarantäne. Es gibt jetzt 1063 Verdachtsfälle. Die Zahl der in Krankenhäusern untergebrachten Patienten verdoppelte sich auf 26.

Unterschiedlich verteilt

Die Corona-Fälle sind in Potsdam-Mittelmark höchst unterschiedlich verteilt. Am stärksten betroffen ist die Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (71). In Werder ( Havel) gibt es 17 nachweislich Infizierte. Das Amt Schwielowsee ist mit zwölf Personen betroffen. Ebenso viele Infizierte gibt es in Michendorf. Aus Groß Kreutz ( Havel) werden drei Erkrankte gemeldet. Jetzt gibt es den ersten laborbestätigten Corona-Fall im Amt Ziesar. Als eine Reaktion auf die Zunahme der Infektionszahlen hat Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) am Freitag unter anderem die Bürgermeister und Amtsdirektoren um Amtshilfe bei der Kontrolle zur Einhaltung der Eindämmungsverordnung gebeten.

Von Frank Bürstenbinder