Stahnsdorf

Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 0.30 und 8.30 Uhr, waren in der Stahnsdorfer Wannseestraße offenbar Randalierer unterwegs. An einem Pkw VW Touran wurden die beiden vorderen Seitenscheiben eingeschlagen. Dabei haben sich der oder die Täter mit großer Wahrscheinlichkeit verletzt, denn am und im Fahrzeug waren zahlreiche Blutspuren zu sehen. Zudem wurde an einem in der Nähe stehenden Pkw Opel der linke Außenspiegel abgetreten und dessen Lack zerkratzt. Außerdem wurden Beschädigungen an einer Lichtzeichenanlage festgestellt. Der bisher festgestellte Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZ-online