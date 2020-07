Ziesar

Gleich zwei Verkehrsunfälle haben sich nach Polizeiangaben an diesem Mittwoch in Ziesar ereignet. Um 8 Uhr am Morgen befuhr eine 36 Jahre alte VW-Fahrerin den Angergraben in Richtung Bahnhofstraße, um dort nach links einzubiegen.

Die Frau übersah dabei offenbar die 68 Jahre alte Radfahrerin, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Angergraben unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht.

Anzeige

Rettungskräfte kümmerten sich später um die Frau, die mit einer Verletzung am Fuß ins Krankenhaus gebracht wurde.

Weitere MAZ+ Artikel

Gegen Straßenbaum geprallt

Gegen 14 Uhr war ein junger Mann im Ortsteil Glienecke zu schnell unterwegs. Bei schlechten Witterungsverhältnissen kam der 22 Jahre alte Ford-Fahrer kurz hinter dem Ortsausgang Glienecke in Richtung Ziesar nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sein Wagen prallte gegen einen Straßenbaum. Der junge Kraftfahrer wurde durch den Aufprall zwar leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von MAZ