Bis zu 15 Meter hoch schlugen Flammen am Freitagabend auf der A 2 bei Ziesar (Potsdam-Mittelmark) in den Nachthimmel. Dort hatte ein Lkw-Anhänger Feuer gefangen. Wegen des langwierigen Feuerwehreinsatzes war die Autobahn in Richtung Magdeburg für mehrere Stunden gesperrt.