70 Jahre verheiratet: Ein Ehepaar erzählt, wie es funktionieren kann

Dahlen

Der 2. Dezember 1950 war kalt und ungemütlich. Über dem geborgten Anzug trug er einen alten Wehrmachtsmantel. Auch das lange, schwarze Kleid, dass sie zur Trauung anzog, war nur geliehen von der Patentante ihres Mannes. Johanna Maria und Christian Fauth waren das Brautpaar des Tages in Torgau. Heute stehen die Eheleute auf dem Balkon ihres Apartments in der ASB-Wohnanlage Dahlen und schauen auf den Hof mit dem Tannenbaum. 70 Jahre sind sie verheiratet. Ebenso viele Weihnachtsfeste haben sie gemeinsam verbracht.

Ein langes, gemeinsames Leben

Der Volksmund spricht nicht ohne Grund vom Jubiläum der Gnadenhochzeit, wenn zwei Menschen die meiste Zeit ihres Lebens zusammen waren. Dem christlichen Glaube zufolge wird den Eheleuten Gottes Güte zuteil: Gottes Gnade hat ihnen ein langes, gemeinsames Leben beschert. Bestimmt geht auch Brandenburgs Dom-Pfarrerin Susanne Graap auf die seltene Gnade dieses Jahrestages ein, wenn sie das Jubelpaar an diesem Mittwoch in Dahlen besucht.

Die Aufnahme zeigt Johanna Maria und Christian Fauth in jungen Jahren in Halle. Quelle: privat

Seit 13 Jahren leben die Fauths in Dahlen. Und damit in der Nähe ihres in Brandenburg wohnenden Sohnes Hans-Christian. In der betreuten Wohnanlage führt das Ehepaar noch immer ein weitgehend selbstbestimmtes Leben. Es gibt Hilfe bei der Zubereitung des Frühstücks, das Mittagessen wird in die Wohnung geliefert. Jeden Mittwoch ist Einkaufstag. Das Personal besorgt, was auf dem Zettel steht. Um die medizinische Betreuung der Bewohner kümmert sich der Wolliner Arzt Wolfgang Hammer. „Leicht war der Abschied von der eigenen Wohnung nicht. Aber wir fühlen uns gut aufgehoben“, sagte Christian Fauth der MAZ.

Immer wieder vertragen

70 Jahre verheiratet – wie das geht? „Wo nur gestritten wird, und hässliche Wörter fallen, funktioniert das nicht. Klar, hat es auch bei uns gekracht. Aber wir haben uns immer wieder vertragen“, erinnert sich Johanna Maria Fauth. Auch Ehemann Christian blickt dankbar auf die vielen Jahre zurück: „Auf meine Frau ist Verlass. Wir haben zusammengehalten.“ Auch im hohen Alter stützen sich die beiden Jubilare gegenseitig, besonders seit das Laufen schwer fällt. Lange Spaziergänge sind nicht mehr drin. Für Ausflüge an die frische Luft müssen Rundgänge am Rollator auf dem offenen Gang der Wohnanlage reichen. Bei schönem Wetter machen es sich die Senioren auf dem eigenen Balkon bequem.

Dieses NSU-Motorradgespann, Baujahr 1928, diente Familie Fauth in den 1950er-Jahren als Familienkutsche. Quelle: privat

Die Fauths stammen ursprünglich aus Torgau. Nach einem der Tanzabende im Kaffeegarten vor den Toren der Stadt war es Johanna Maria, die zuerst die Initiative ergriff. „Gehst du mit?“, fragte sie 1949 den groß gewachsenen Mann vor ihr. Aus der ersten Begleitung wurde ein gemeinsames Leben. „So einfach war das damals“, erinnert sich die Gnaden-Braut mit einem Lächeln. 1950 wurde geheiratet. Einige Monate später kam Sohn Hans-Christian auf die Welt. Tochter Almuth folgte 1952. Die ersten Jahre lebte die Familie im Haus der Großeltern, 1962 folgte der Umzug nach Bernburg. Hinter Christian Fauth liegt ein erfülltes Berufsleben als Landtechniker. Seine Ehefrau erlebt mehrere berufliche Stationen. Unvergessen bleiben die frühen Familienausflüge im Motorradgespann mit beiden Kindern im Beiwagen. Dann kam der erste 500er Trabi. Vor zehn Jahren gab Christian Fauth das Autofahren auf.

Von Frank Bürstenbinder