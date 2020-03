Als Ziesar noch meilenweit von Brandenburg entfernt war

Ziesar

Einen Vortrag über Meilensteine und Postmeilensäulen verfolgten auf der Burg Ziesar über 50 Zuhörer aus der Region. Olaf Grell von der Forschungsgruppe Meilensteine gab einen Überblick über diese historischen Relikte. Unterstützt wurde Grell von Vereinsmitglied Ralf Zimmermann. Der Kultur- und Heimatverein Ziesar lud zu dieser Veranstaltung ein. Die Forschungsgruppe wurde 1980 gegründet und ist ein ehrenamtlich arbeitender Verein. Die Mitglieder erforschen Denkmale der Verkehrsgeschichte, speziell die Meilensteine. Dabei arbeiten sie mit Denkmalschutzbehörden, Museen und Straßenverwaltungen zusammen.

Zwei Stunden mit der Kutsche

Grell sprach über die Meilensteine in der Region um Ziesar. „Voraussetzung für die Aufstellung dieser Steine war, dass die Straßen zuvor vermessen wurden. Die Entfernung zu den Orten wurde in Meilen gemessen. Eine Meile zählt 7532 Meter. Man ging im 18. Jahrhundert davon aus, dass eine Kutsche zwei Stunden für diesen Weg benötigte. Dabei ging man immer von einem Nullpunkt aus. Diese veränderten sich im Laufe der Geschichte“, hörten die Anwesenden. Der preußische Hauptpostkurs Wesel-Magdeburg-Königsberg-Nimmersatt mit einer Gesamtlänge 279,5 Meilen hatte zwischen Berlin und Magdeburg einen Nord- und Südkurs. Die Stadt Ziesar war eine Station und befand sich am Südkurs. An beiden Postkursen wurden zwischen 1801 und 1806 Meilensteine aufgestellt.

Die Meilensteine in Ziesar und Umgebung. Quelle: Forschungsgruppe Meilensteine

Die Stadt Brandenburg war der Knotenpunkt. Eine Poststraße verlief auf der heutigen B 1 in Richtung Genthin, die zweite Poststraße über Ziesar nach Magdeburg. Entlang einstiger Postkurse befinden sich heute noch Ganz-, Halb-, oder Viertelmeilensteine. In der Stadt Brandenburg befindet sich vor der Katharinenkirche eine restaurierte Postmeilensäule. Diese Säule wurde 1806 aufgestellt und ist neun Meilen von Berlin entfernt. Auch an den ehemaligen Fahrstrecken bis Genthin (B 1) findet man heute einige solcher Relikte. An der Landesgrenze zwischen den Ländern Brandenburg und Sachsen Anhalt zwischen den Orten Dunkelforth und Neubensdorf befindet sich ein Grenzmeilenobelisk. So auch in der Nähe von Viesen im Gebüsch versteckt, Reste eines Ganzmeilensteines.

Steine in die Denkmalliste

Mit dem Chausseebau in der Umgebung von Ziesar, wie 1862 Burg-Drewitz-Ziesar oder 1873 Ziesar-Brandenburg kamen weitere Steine hinzu. Das Anliegen der Forschungsgruppe Meilensteine ist die Erfassung von Gegenwart und Geschichte aller Meilensteine. „Wir dokumentieren den Bestand und bemühen uns, dass die gefundenen Steine in die Denkmallisten aufgenommen werden“, so Grell. Die Forschungsgruppe hat insgesamt 2128 Meilensteine gesichtet und erfasst. Leider sind auch Meilensteine verschwunden. Da diese Relikte von staatlichen Ämtern in Auftrag gegeben worden sind, ist heute die Bundesrepublik Deutschland Rechtsnachfolger und somit Eigentümer dieser Steine. Die Besucher stellten viele Fragen zur Post, dem Chausseebau oder über Orte, in denen man Meilensteine finden könnte.

Von Silvia Zimmermann