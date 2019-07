Ziesar

Hinter Bäumen fast verschwunden, liegt das alte Schwimmbad von Ziesar im Dornröschenschlaf. Generationen von Ziesaranern haben dort das Schwimmen gelernt. Zu ihnen zählt auch Bürgermeister Dieter Sehm. „Ich war damals etwa 14 Jahre alt und habe damit relativ spät Schwimmen gelernt.“ Er verhehlt seine Wehmut nicht, wenn er über diesen Kindheitsort spricht. „Das war schon ein Highlight für Ziesar.“

Vor 87 Jahren, am 12. Juni 1932, eröffneten die Bürger ihr Schwimmbad mit einem Fest. Vor 21 Jahren schließlich stellte die Stadt Ziesar den Betrieb ein. 66 Jahre lang, bis 1998 war das Schwimmbad der sommerliche Anziehungspunkt für Familien, die Jugend und ältere Menschen gewesen.

Kostenhöhe führt zum Aus

„Es weiter zu betreiben und zu sanieren, wäre einfach zu teuer geworden“, erinnert sich Dieter Sehm. „Das konnten wir nicht leisten, dann wurde das Bad Geschichte.“

Heute finden nur noch Spaziergänger mit guten Ortskenntnissen und nach einigem Suchen das verlassene Areal am südlichen Rand der Stadt Ziesar nahe des Petritors. Längst hat die Natur sich die Fläche zurückgeholt. Wo einst Schwimmer ihre Bahnen zogen und Jungen und Mädchen im Nichtschwimmerbecken planschten, leben heute Frösche.

Der Starterblock mit der Nummer 1 am Beckenrand. Quelle: privat

Von den Starterblöcken ist nur der mit der Nummer 1 übrig geblieben. Das Schwimmbecken und die Aufgänge sind teils nur noch zu erahnen. Bäume dicht an dicht wachsen im 20 mal 30 Meter großen Becken, die verrosteten Geländer der Treppen hoch zu den einstigen Umkleiden sind grün umrankt.

Am Rande der Kleinbahn-Strecke

Und noch etwas prägte diesen Ort. Einst fuhr in der Nähe auch die mittlerweile ebenfalls längst stillgelegte Kleinbahn vorbei. Mit lautem Warnton machte sie sich bemerkbar.

Nach der Wende gab es Auflagen zum Weiterbetrieb des Bades. Eigentlich hatten sich die Stadtverordneten einstimmig für den Erhalt und die Sanierung dieses Ortes ausgesprochen. Doch dann blickten sie auf den klammen Haushalt. Ernüchterung kam auf. Die Sanierung sollte knapp 2 Millionen Mark kosten. Das Projekt kippte. Das Schwimmbad, dessen Lage Bürgermeister Sehm als „ziemlich außerhalb“ beschreibt, wurde geschlossen.

Das einstige Schwimmbad Ziesar. Quelle: privat

Sehm: neues Bad unrealistisch

Dass Ziesar irgendwann wieder mal ein Freibad bekommt, dafür sieht Dietmar Sehm „keine Chance, so leid es mir tut“. Er wisse, „es ist immer wieder ein dolles Thema. Aber für uns als Kommune ist es nicht mehr finanzierbar“. Für die Ziesaraner blieben gut erreichbar das Marienbad in Brandenburg, das Freibad in Görzke und die Steintherme in Bad Belzig.

Kinder in der Alten See kurz vor dem Bau des Schwimmbads. Quelle: privat

Auch vor dem Bau des Schwimmbades in den 30-er Jahren hatten die Ziesaraner lange darauf gewartet auf eine solche Erholungs- und Sportstätte. Verwirklicht hat sie schließlich die Stadt auch auf Initiative von Geheimrat Paul Schneider, dem damaligen Besitzer der Burg Ziesar. Er stellte das Areal kostenlos zur Verfügung. Es lag am Weg zwischen der Burg und der Alten See.

Bademeister mit Kapitänsmütze

Der frühere Bademeister Helmut Leßmann war eine Autorität am Beckenrand. Er trug stets eine weiße lange Hose, ein weißes Unterhemd und eine Kapitänsmütze wie auf See. Auch er dürfte vielen Ziesaranern noch in guter Erinnerung sein. Für acht Mark brachte er Jung und Alt das Schwimmen bei. Selbst ein Sprungbrett lockte. Am Eingang stand eine Baracke, in der es die Eintrittskarten, Limonade und Süßigkeiten zu kaufen gab.

Mit der Schließung ließ die Stadt noch die Sanitärräume und Umkleiden abreißen. Die Badeanstalt jedoch ist sich selbst überlassen.

Von Marion von Imhoff