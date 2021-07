Ziesar

Für den Waldbrandschutz rund um Buckautal wurden Teile von Wald- und Reitwanderweg an der Grenze des Naturparks Hoher Fläming aufgeschüttet, um Einsatzfahrzeugen die Zufahrten im Brandfall und zu den Löschbrunnen zu ermöglichen. Vonseiten der Unteren Naturschutzbehörde dürfte es diese offiziell noch gar nicht geben. Es fehlen Anträge und Unterlagen, die das Amt Ziesar der Behörde des Landkreises seit über einem Jahr schuldig bleibt.

Während sich Reitfreunde Umwege suchen, weil Teile des Reitrundweges in den Hohen Fläming bei Buckau für den Pferdehuf nicht mehr empfehlenswert sind, stellt sich an anderer Stelle heraus, dass die Aufschüttungen für den Brandschutz von Rechtswegen her noch gar nicht offiziell zugelassen wurden.

Fehlende Anträge und Unterlagen

„Die Wege befinden sich im Landschaftsschutzgebiet „Hoher Fläming –Belziger Landschaftswiesen“, im Naturpark „Hoher Fläming“ und tangieren das EU-Vogelschutzgebiet „Hoher Fläming“. Hier wurden Anträge und Unterlagen für die landschaftsschutzrechtliche Genehmigung und die artenschutzrechtliche Prüfung nachgefordert“, so die Antwort der Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Diese Unterlagen hat das Amt Ziesar bislang nicht vorgelegt. Für die Wege hat die Untere Naturschutzbehörde am 11. Mai 2020 die naturschutzrechtliche Unbedenklichkeit unter der Bedingung erteilt, dass die notwendigen Unterlagen und Anträge vor Baubeginn vorliegen und die allgemeinen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden“, so die Erklärung der Zuständigen im Landkreis.

Die Aufschüttungen dienen der besseren Zufahrt in den Wald für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr im Brandfall. Quelle: Natalie Preißler

Heißt im Umkehrschluss: Die Feuerwehrzufahrten wurden errichtet, ohne die Bedingungen für die Maßnahme zu erfüllen. Für eine Berichterstattung über die Aufschüttungen der Waldwege im Allgemeinen steht die Antwort des Amtes Ziesar auf eine Presseanfrage seit Mai dieses Jahres aus. Das Bauamt begründete dies mit dem Ausscheiden des für die Brandschutzmaßnahmen zuständigen Mitarbeiters.

Die bürokratische Seite steht auf einem, die der betroffenen Nutzer der Wege auf einem anderen Blatt. Ob statt Teilen des Reitrundweges auch andere Zufahrtmöglichkeiten der Einsatzfahrzeuge möglich gewesen wären, konnte vonseiten der Wirtschaftsförderung des Landkreises bisher nicht beantwortet werden. Unklar ist auch, wann das Amt Ziesar die Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde erfüllt, um die Maßnahme auf rechtlich korrekte Füße zu stellen.

Von Natalie Preißler