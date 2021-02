Anhänger beim Überholen gestreift: Unfall auf A 2 bei Wollin

Wollin

Zu dicht aufgefahren: Eine 30 Jahre alte Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag mit ihrem Seat auf der A 2 zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Wollin einen Unfall verursacht. Die Frau wollte einen Kia mit Anhänger überholen und krachte beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur gegen den Hänger. Dieser riss bei dem Aufprall ab und kam auf der Mittelspur zum Stehen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Das Unglück ereignete sich demnach gegen 13.30 Uhr in Richtung Berlin. „Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht“, erklärte Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Die 41 Jahre alte Fahrerin des Kia blieb unversehrt. Doch für sie hat der Unfall noch ein teures Nachspiel. Die Polizei merkte bei der Unfallaufnahme, dass die Frau gar keinen Führerschein für ein Auto mit Anhänger besitzt. Die Beamten erstatteten eine Anzeige gegen sie.

Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein erheblicher Sachschaden. Die Summe beträgt rund 10.000 Euro.

