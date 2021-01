Ziesar

Ein Wort gab das andere. Am Ende stand ein Hausverbot im Raum. So ist es Dagmar Blume-Preuß bei Edeka in der Schopsdorfer Chaussee ergangen. Was war passiert? Die langjährige Kundin des Supermarktes erlebte bei ihrem jüngsten Einkauf eine verstörende Szene. Sie beobachtete, wie eine Verkäuferin auf das untere Lebensmittelregal eines Kühlmöbels stieg, um Arbeiten im oberen Bereich zu erledigen. „Ich finde es nicht gerade hygienisch, wenn mit Schuhen auf ein Regal getreten wird, dass mit Frischkäse oder Butter gefüllt ist“, sagte die Ziesaranerin der MAZ. Ein kurzer Wortwechsel mit der Verkäuferin verlief für die Kundin unbefriedigend. Anders sei die Arbeit eben nicht zu erledigen, soll die Mitarbeiterin erklärt haben.

Beim Marktleiter beschwert

Dagegen wäre für Dagmar Blume-Preuß die Verwendung einer Trittleiter oder das Überziehen von Füßlingen eine akzeptable Alternative. Deshalb gab sie sich mit der Antwort nicht zufrieden und schilderte Marktleiter Mike Dörpmund ihren Unmut. Der Chef hörte sich die Beschwerde an. Er soll mit der Gegenfrage reagiert haben, ob denn die Kundin etwas von Hygiene verstehen würde. „Wenn ich ohne Maske bei Ihnen im Laden stehe, wäre das auch ein Hygieneverstoß“, antwortete die Beschwerdeführerin dem Marktleiter. „Dann hat er das Gespräch abgebrochen und mir ein sofortiges Hausverbot erteilt. Diese Reaktion auf meine Beschwerde halte ich für völlig daneben“, so Dagmar Blume-Preuß.

Kritik berechtigt

Marktleiter Dörpmund schildert der MAZ seine Version: „Grundsätzlich ist die Kritik der Kundin berechtigt. Es gibt eine klare Anweisung an alle Mitarbeiter. Wenn die Körpergröße nicht ausreicht, sind für Arbeiten in oberen Regalbereichen Tritthocker zu verwenden.“ Diese sogenannten Elefantenfüße stehen im Lager bereit, damit sie nicht von Kunden benutzt oder zu Stolperfallen werden. In der Alltagsroutine kommt es dagegen schon mal vor, dass die Tritthocker nicht zur Anwendung kommen. „Deshalb gab es nach der Beschwerde eine erneute Belehrung. Bequemlichkeit darf kein Grund sein, den Arbeitsschutz und Hygienestandards zu vernachlässigen“, versichert Dörpmund.

Für Marktleiter Mike Dörpmund ist die Maskenpflicht im Einzelhandel kein Diskussionsthema. In Vorbereitung auf mögliche Lockdown-Verschärfungen hat der Edeka-Chef bereits FFP2-Masken für das Personal geordert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass er ein Hausverbot wegen des kritischen Hinweises erteilt haben soll, stimme jedoch nicht, stellt der Edeka-Chef klar. „Die Kundin hat sich anschließend zur Kasse begeben, um ihre Waren zu bezahlen und um ihren Pfandzettel einzulösen“, so Dörpmund. Erst die von der Kundin aufgemachte Maskendiskussion hätte ihn hellhörig gemacht. Richtig sei viel mehr, dass er der Kundin daraufhin ein Hausverbot in Aussicht gestellt habe, falls diese tatsächlich ohne Maske im Markt erscheinen sollte. „Zu diesem Thema fangen wir erst gar keine Diskussion an. Wer sich auch nach einem höflichen Hinweis nicht an die Maskenpflicht halten will, muss den Markt verlassen“, stellt Dörpmund klar.

Weiter einkaufen

Der Marktleiter stellt sich hinter sein Personal. „In schwierigen Zeiten leisten meine Leute einen tollen Job. Dabei ist die Arbeit mit Maske belastend. Wir sind für Kritik offen, aber Beleidigungen und Beschimpfungen nehmen leider zu“, schildert Dörpmund den Alltag im Supermarkt. Einfacher wird es in den nächsten Wochen nicht, sollte das Tragen von FFP2-Masken im Einzelhandel tatsächlich zur Pflicht werden. Für seine Mitarbeiter hat Dörpmund schon einige Kartons mit den neuen Masken geordert und erhalten. Dagmar Blume-Preuß kann also weiter bei Edeka einkaufen. Genau hinschauen will sie auch in Zukunft, wenn in der obersten Regalreihe gearbeitet wird.

Von Frank Bürstenbinder