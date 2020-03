Görzke

Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Einfluss von Drogen hat ein Kraftfahrer am Sonntag am Steuer seines Autos gesessen. Beamte des Polizeireviers Bad Belzig haben es kurz nach 19 Uhr in Görzke gestoppt und ihn kontrolliert.

Dabei wurde zum einen offenkundig, dass der 36-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zum anderen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Die Polizisten untersagten dem berauschten Fahrzeugführer die Weiterfahrt und baten ihn zur Blutprobe. Ihn erwarten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie eine Bußgeldanzeige wegen der Drogen-Fahrt.

Von René Gaffron