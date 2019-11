Buckau

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 107 ist am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ein Autofahrer ums Leben gekommen. „Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem in Potsdam-Mittelmark angemeldeten Wagen zwischen Buckau und Köpernitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt“, sagte Oliver Berkholz von der Polizeidirektion West der MAZ.

Unfallstelle gesichert

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der alleinbeteiligte Fahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Feuerwehren aus dem Amt Ziesar bargen das Opfer und sicherten die Unfallstelle. Die Bundesstraße war während dieser Zeit voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Von Frank Bürstenbinder