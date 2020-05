Wie Autohändler Marco Ludwig die Folgen der Pandemie durchsteht

Ziesar

Es ist fast Juni und Marko Ludwigs Mitarbeiter wechseln noch immer die Winterreifen bei Kundenfahrzeugen aus. Was sonst bereits im März, April erledigt ist, haben viele Autobesitzer infolge der Pandemie weit in die warme Jahreszeit geschoben. Der Inhaber der Firma Ludwig Automobile Ziesar bekommt auch auf diese Weise die Corona-Krise zu spüren. „Werkstattbesuche, die nicht unbedingt sein müssen, schieben die Leute jetzt so weit es geht nach hinten“, sagt der 47-Jährige. „Wir haben einen deutlichen Einbruch im Werkstattbereich zu verzeichnen, von dem wir uns auch jetzt noch nicht erholt haben. Wir hangeln uns von Monat zu Monat.“ Seit dem 15. April dürfen Autohändler wieder ihre Türen öffnen, die Werkstätten waren durchgehend offen. Doch auch dort mussten Mechaniker in Kurzarbeit.

„Viele haben ihre Termine abgesagt aus Angst vor Kontakt.“ Somit seien auch die Mechaniker betroffen von den Folgen der Corona-Pandemie. Nur wenn der Wagen wirklich kaputt sei, etwa an der Kupplung, „dann kommen sie schon“, sagt Marco Ludwig.

Zwei Monate zu Hause

Fünf Mitarbeiter hat die Firma, davon waren einige in Kurzarbeit. Ein Kollege kommt jetzt nach zwei Monaten zu Hause wieder an seinen Arbeitsplatz zurück. Da viel weniger Rechnungen geschrieben werden mussten, war auch der geringfügig Beschäftigte in der Buchhaltung für einige Zeit nicht mehr nötig. Auch der Fahrzeugverkauf habe fast zu 100 Prozent auf Eis gelegen.

Marco Ludwig betreibt seit zwölf Jahren die typenoffene Werkstatt und den Autoverkauf Ludwig Automobile. Der gelernte Kfz-Meister verkaufte während des Lockdowns nur vereinzelt Autos, die jemand über seine Webseite gefunden hat. „Wir verabredeten uns telefonisch, ich warf ihm den Schlüssel zu, er fuhr eine A-Klasse Probe, warf mir den Schlüssel zurück und sagte, ob er das Auto haben wolle oder nicht.“

Absage an Schnäppchenjäger

Beobachtet hat Ludwig auch, dass einige Kunden ihre Autokäufe sogar vorgezogen haben. „Die wollten sich sowieso bald ein Auto kaufen und aus Angst vor einer Inflation haben sie sich gesagt, ein Auto könne ihnen niemand nehmen.“

Vereinzelt seien auch Schnäppchenjäger vorstellig geworden, wollten ein Auto für 17.000 Euro kaufen, dass Marco Ludwig für 30.000 Euro anbot. Doch er sei nicht bereit, Autos zu Dumpingpreisen zu verkaufen.

Bei Marko Ludwig stehen 30 Autos auf dem Hof. Seine Firma ist nicht konzerngebunden. Bei Anrufen bei Branchenkollegen erfährt der Ziesaraner auch, wie es solchen Verkäufern geht, die auf Provision angewiesen sind. „Die beziehen ein Grundgehalt und für jedes verkaufte Auto eine Provision. Wenn die zehn bis 20 Autos verkaufen, haben sie etwa 5000 bis 6000 Euro brutto“. An dieses Einkommen hätten sich die Betreffenden gewöhnt, hätten teils hohe Wohnkosten, „da kommt die Welt ganz schön ins Wackeln“, wenn die Provision wegfalle. „Ich denke, dass die Welle noch kommt an Folgen, die das mit sich bringt“, sagt Marco Ludwig.

Von Marion von Imhoff