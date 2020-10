Wollin

Ein Lastwagenfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einer Angestellten auf dem Wolliner Autohof gemeldet. Er hatte auf dem Gelände sein Fahrzeug gegen 1 Uhr nachts abgestellt und sich im Fahrerhaus schlafen gelegt. Am Morgen bemerkte er Einbruchsspuren am Lkw-Auflieger.

Polizisten entdeckten dort noch das Werkzeug, das die Täter zurückließen. Diese konnten keine Beute machen, wie sich herausstellte. Doch am Werkzeug hinterließen die Unbekannten DNA-Spuren. Anhand dieser Spuren versucht die Kripo nun, die Täter zu ermitteln.

Von MAZ